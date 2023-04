Die Bundesligasaison 2022/23 neigt sich langsam ihrem Ende entgegen. Der BVB befindet sich weiterhin im Kampf um die Meisterschaft. Doch gegen welche Gegner muss die Borussia in dieser Saison noch antreten? SPOX wirft für Euch einen Blick auf das Restprogramm der Dortmunder.

Der BVB spielt in der Bundesliga eine starke Saison. Sechs Spieltage vor Schluss liegt Borussia Dortmund mit 57 Punkten auf den zweiten Rang in der Tabelle. Zwei Zähler trennen den BVB aktuell vom Spitzenreiter FC Bayern München. Holen die Dortmunder den großen Rivalen aus dem Süden noch ein und sichern sich den ersten Meistertitel seit elf Jahren?

BVB: Restprogramm in der Bundesliga - Spiele, Gegner, Termine

Selbstbewusst hat der BVB wenige Bundesligaspieltage vor Schluss den Gewinn der Meisterschaft als Ziel ausgegeben. Kurz vor Ende der Saison 2022/23 ist Borussia Dortmund dem Titel so lange wie schon lange nicht mehr. Um den langersehnten Meistertitel zu gewinnen, muss der BVB auf den FC Bayern München noch Boden gutmachen - und auf das Team von Edin Terzic warten noch einige schwere Gegner.

Am 29. Spieltag wartet auf den BVB die erste große Hürde. Im Topspiel am Samstag erwartet der BVB Eintracht Frankfurt, die trotz der aktuell Schwächephase weiterhin um die Europapokalplätze mitkämpfen. Nach dem Revierderby gegen den VfL Bochum, trifft die Borussia aus Dortmund am 31. und 32. Spieltag auf den VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach. Keine einfachen Gegner für den BVB, gegen beide Teams verlor die Mannschaft von Edin Terzic in der Hinrunde.

Am vorletzten Spieltag erwartet Borussia Dortmund den FC Augsburg, ehe es am 34. Spieltag vor heimischen Publikum zum Duell gegen Mainz 05 kommt. Vier Heimspiele hat der BVB somit noch vor der Brust, zwei Mal müssen die Dortmunder in dieser Saison noch auswärts antreten.

© getty Der BVB hat den Gewinn der Meisterschaft als Ziel ausgegeben.

BVB: Das Restprogramm in der Bundesliga im Überblick

Spieltag Datum Heim Auswärts Anpfiff 29. Sa., 22. April BVB Eintracht Frankfurt 18.30 Uhr 30. Fr., 28. April VfL Bochum BVB 20.30 Uhr 31. So., 07. Mai BVB VfL Wolfsburg 17.30 Uhr 32. Sa., 13. Mai BVB Borussia Mönchengladbach 18.30 Uhr 33. So., 21. Mai FC Augsburg BVB 17.30 Uhr 34. Sa., 27. Mai BVB Mainz 05 15.30 Uhr

BVB, Bundesliga - Das Abschneiden in den vergangenen Jahren

Der BVB gehört zu den erfolgreichsten Vereinen in der Bundesliga-Geschichte. In der ewigen Tabelle liegt Borussia Dortmund auf den zweiten Rang, hinter dem großen Rivalen FC Bayern München.

Und auch in den vergangenen Jahren hat sich der BVB als absolutes Spitzenteam etabliert. Die Dortmunder sind Dauergast in der Champions League, lediglich in der Saison 2014/15 qualifizierte sich die Borussia nicht für die Königsklasse.

© getty Wird Edin Terzic der erste Dortmunder Meistertrainer seit Jürgen Klopp?

Der ganz große Wurf ist in der Bundesliga jedoch einige Jahre her. Unter Trainer Jürgen Klopp erlebte der BVB die erfolgreichsten Jahre der jüngeren Vereinsgeschichte. Zwei Mal wurde Borussia Dortmund unter Jürgen Klopp Deutscher Meister. Kann der BVB in diesem Jahr zum ersten Mal seit der Saison 2011/12 die Meisterschale in die Höhe recken?

BVB: Die vergangenen Bundesligasaisons im Überblick