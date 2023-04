BVB - Marco Reus und Gregor Kobel erklären Dortmund-Niederlage gegen Bayern: "Es gibt Scheißtage - heute war so einer"

Nach der 2:4 (0:3)-Niederlage gegen den FC Bayern haben sich Marco Reus und Gregor Kobel zu den Gründen für den schwachen Auftritt von Borussia Dortmund geäußert.

"Wie soll ich das erklären? Das hat jeder gesehen. Greg (Gregor Kobel, Anm.d.Red.) hat uns in dieser Saison schon in so vielen Spielen gerettet. Das ist bitter in dieser Situation", sagte Reus am Sky-Mikrofon über den Patzer seines Teamkollegen, der den BVB früh in Rückstand gebracht hatte.

Die Bayern seien den Dortmundern in jeder Phase des Spiels überlegen gewesen, bilanzierte Reus: "Wir sind gut reingekommen, aber am Ende lügt das Ergebnis nicht. Wir haben verdient verloren. Bei dem Spielverlauf hat man nicht das große Selbstvertrauen. Wir sind alles nur Menschen, das geht an uns nicht spurlos vorbei."

Aus Dortmunder Sicht müsse man das Ergebnis nun "aufarbeiten und dranbleiben. Die Saison ist noch nicht vorbei. Auch wenn es heute sehr weh tut." Mit dem 2:4 sei man am Ende noch gut bedient gewesen: "Die Bayern haben es gut ausgespielt. Die hätten in ein, zwei Situationen vielleicht noch mehr Tore schießen können."

BVB-Pechvogel Kobel sprach von einem "sehr bitteren" Spiel für die Schwarz-Gelben. "Keine Ahnung, wie der Ball da durchgerutscht ist", meinte der Schweizer bei Sky, angesprochen auf das 0:1. "Das ist eine schöne Scheiße gewesen. Es gibt einfach Scheißtage, heute war so einer."

Durch die Niederlage der Dortmunder zogen die Bayern in der Tabelle wieder vorbei. Der deutsche Rekordmeister hat nach 26 von 34 Spieltagen damit einen Vorsprung von zwei Zählern auf den BVB.