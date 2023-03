Eintracht Frankfurt: Manchester United mit Mega-Angebot für Randal Kolo Muani?

Eintracht Frankfurts Angreifer Randal Kolo Muani steht angeblich bei Manchester United auf dem Zettel: Die Red Devils könnten für ihn richtig tief in die Tasche greifen.

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt hat sich in der laufenden Saison einen Namen gemacht: 16 Tore und 14 Vorlagen in 34 Pflichtspielen für die SGE sind überragend, auch bei der WM 2022 in Katar wusste er zu überzeugen und traf sogar im Finale gegen Argentinien.

Kein Wunder, dass so manchen Topklubs Interesse nachgesagt wird, auch der FC Bayern wurde schon genannt. Mit dieser Summe können die Bayern aber nicht mithalten: Wie die Bild berichtet, will Manchester United für den 24-Jährigen ein Angebot in Höhe von 120 Millionen Euro abgeben.

Die Schmerzgrenze der Hessen soll angeblich bei 100 Millionen Euro liegen - und wäre damit deutlich übertroffen. Vielleicht geht es aber auch noch teurer, schließlich wird auch PSG Interesse nachgesagt. Dort soll man darüber nachdenken, wieder mehr auf Spieler aus der Heimat zu setzen.

Kolo Muani hat bei der SGE noch Vertrag bis 2027. Anfang März wurde bekannt, dass der Franzose seinen Berater gewechselt hat und jetzt von Vater Louis, Bruder Kevin und Moussa Sissoko vertreten wird.

Am Mittwochabend kann Kolo Muani keine Eigenwerbung betreiben: Im Champions-League-Rückspiel ist der Angreifer aufgrund seines Platzverweises aus dem Hinspiel gesperrt.