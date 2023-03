Im wohl wichtigsten Spiel der Saison begegnen sich morgen in der Bundesliga der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Hier erfahrt Ihr, welcher Schiedsrichter das Top-Spiel leiten wird.

Die deutsche Meisterschaft ist aktuell so spannend wie schon lange nicht mehr. Neun Runden vor Schluss liefern sich der FC Bayern München und Borussia Dortmund ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Schale. Dabei führen zum ersten Mal seit langem nicht die Münchner die Tabelle an, sondern der Kontrahent aus Dortmund. Ein Zähler trennt die besten beiden Mannschaften des Landes.

Im Top-Spiel des 26. Spieltags könnte morgen in der Münchner Allianz-Arena also eine Art Vorentscheidung im Kampf um den Titel fallen. Um 18.30 Uhr geht es los. Dabei gibt Thomas Tuchel sein Debüt als Bayern-Trainer.

Ein weiterer wichtiger Akteur auf dem Rasen ist der Schiedsrichter. Im Folgenden zeigen wir Euch, wer den "Klassiker" zwischen dem FC Bayern und dem BVB morgen leiten wird.

FC Bayern vs. BVB, Schiedsrichter: Wer pfeift das Top-Spiel der Bundesliga?

Auf dem Platz in der Allianz-Arena für Recht und Ordnung sorgen wird Marco Fritz, für den es die 190. Bundesligapartie sein wird. In der laufenden Spielzeit pfiff der 45-Jährige sieben Duelle in der Bundesliga, drei davon waren mit Beteiligung des FC Bayern oder Borussia Dortmund.

© getty Schiedsrichter Marco Fritz wird den "Klassiker" zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund leiten.

So war der gelernte Bankkaufmann bei Bayerns Niederlage gegen den FC Augsburg am 7. Spieltag im Einsatz, zudem auch beim 3:0-Sieg des Rekordmeisters über Union Berlin am 22. Spieltag.

Erst vor wenigen Wochen stand Fritz beim Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und dem BVB (2:2) als Unparteiischer auf dem Platz. Für seine Leistungen in der Saison 2019/20 wurde Fritz zum DFB-Schiedsrichter des Jahres gewählt.

FC Bayern vs. BVB, Schiedsrichter: Wer pfeift das Top-Spiel der Bundesliga? Der "Klassiker" im TV und Livestream

Für die Übertragung des Top-Spiels heute verantwortlich ist Sky, das alle Samstagsspiele der Bundesliga in dieser Spielzeit anbietet. Der "Klassiker" wird morgen auf den Sendern Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Top Event gezeigt. Die Rolle des Kommentatoren übernimmt dafür Wolff Fuss.

Wer die FC Bayern vs. BVB lieber im Livestream bei Sky verfolgen möchte, kann dies ebenfalls tun, braucht dafür jedoch ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf den Streamingdienst WOW.

FC Bayern vs. BVB, Schiedsrichter: Wer pfeift das Top-Spiel der Bundesliga? Der "Klassiker" im Liveticker

Auch SPOX bietet morgen eine Option, um beim Top-Spiel der Woche live mit dabei zu sein. Wir tickern das Spektakel nämlich ausführlich mit. So verpasst Ihr garantiert keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund.

FC Bayern vs. BVB, Schiedsrichter: Wer pfeift das Top-Spiel der Bundesliga? Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern : Sommer - Joao Cancelo, Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Coman - Choupo-Moting

: Sommer - Joao Cancelo, Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Coman - Choupo-Moting BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Can - Bellingham, Guerreiro - Brandt, Reus - Haller

FC Bayern vs. BVB, Schiedsrichter: Wer pfeift das Top-Spiel der Bundesliga? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Borussia Dortmund

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 26

26 Datum: 1. April 2023

1. April 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag