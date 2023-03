In der Bundesliga trifft am heutigen Tag der BVB auf den 1. FC Köln. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Abendspiel am 25. Bundesligaspieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der BVB empfängt heute den 1. FC Köln zum Duell am 25. Spieltag der Bundesliga. Gelingt dem Team von Edin Terzic ein Sieg und damit der Sprung an die Tabellenspitze?

BVB vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstag, den 18. März, kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und dem 1. FC Köln. Das Topspiel am 25. Bundesligaspieltag beginnt um 18.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Mit 50 Zählern nach 24. Spieltagen liegt der BVB in der Bundesliga auf einem sehr guten zweiten Platz. Spitzenreiter FC Bayern München hat aktuell nur zwei Zähler mehr auf dem Punktekonto als die Dortmunder - mit einem Sieg kann der BVB heute zumindest vorübergehend die Tabellenspitze erobern. In der Liga ist Borussia Dortmund seit der Winterpause weiterhin ungeschlagen, am vergangenen Spieltag musste der BVB beim Erzrivalen Schalke 04 jedoch ein Unentschieden hinnehmen. Kehrt das Team von Edin Terzic heute wieder auf die Siegerstraße zurück?

Deutlich schlechter als für den BVB lief es am vergangenen Ligaspieltag für den 1. FC Köln. Gegen den VfL Bochum verlor das Team von Steffen Baumgart mit 0:2. Der 1. FC Köln zeigte gegen die Bochumer erneut eine schwache Leistung, die heutigen Gäste warten nun schon seit vier Spielen auf einen Treffer. Hoffnungen für den Effzeh liefert jedoch ein Blick auf das Hinspiel. Das gewannen die Kölner vor heimischer Kulisse mit 3:2.

© getty Das Hinrundenduell am 8. Spieltag gewann der 1. FC Köln gegen den BVB mit 3:2.

BVB vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: A. Meyer - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Özcan - Malen, Bellingham, Guerreiro, Reus - Haller

BVB vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge zeigt Sky am heutigen Abend die Partie zwischen dem BVB und dem 1. FC Köln im Pay-TV. Dort seht Ihr die Begegnung ab 17.30 Uh auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event. Als Kommentator des Spiels ist Wolff Fuss im Einsatz.

Sky überträgt am Abend das Duell zwischen dem BVB und dem 1. FC Köln zudem im Livestream. Zum einen bietet Euch der Pay-TV-Sender die Möglichkeit das Abendspiel mit dem Angebot von WOW live zu verfolgen. Alternativ findet Ihr den Livestream von Sky in der Sky-Go-App.

BVB vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spiel: Bundesliga, 25. Spieltag

Bundesliga, 25. Spieltag Duell: BVB vs. 1. FC Köln

BVB vs. 1. FC Köln Datum: 18. März

18. März Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

BVB vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die Begegnung zwischen dem BVB und dem 1. FC Köln in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Abendspiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

