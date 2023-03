Im heutigen Samstagabendspiel stehen sich in der Bundesliga der BVB und der 1. FC Köln gegenüber. SPOX begleitet das Geschehen im Liveticker.

Kann sich der BVB für das 2:3 im Hinspiel revanchieren? Die Antwort gibt's hier im Liveticker bei SPOX.

BVB vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wie schon am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen Schalke, muss der BVB auf einige seiner besten Akteure verzichten. Karim Adeyemi und Julian Brandt fehlen beide aufgrund von Muskelfaserrissen. Des Weiteren ist Emre Can nach seiner fünften gelben Karte zum Zuschauen verdammt. Zurück im Kader und voraussichtlich auch in der Stammelf ist der Norweger Julian Ryerson, bei Torhüter Kobel steht nach wie vor ein großes Fragezeichen hinter einem Startelfcomeback.

Vor Beginn: Das Duell wird heute ab 18.30 Uhr im Dortmunder Signal Iduna-Park ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln.

BVB vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dortmund: A. Meyer - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Özcan - Malen, Bellingham, Guerreiro, Reus - Haller

A. Meyer - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Özcan - Malen, Bellingham, Guerreiro, Reus - Haller Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Martel, Skhiri - Maina, Ljubicic, Kainz - S. Tigges

BVB vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Tabelle vor dem 25. Spieltag