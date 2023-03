BVB: Fans von Borussia Dortmund treffen Fotografen vor Revierderby mit Leuchtrakete

Vor dem Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund ist es zu einer Schrecksekunde gekommen. Anhänger des BVB trafen einen Fotografen mit einer Leuchtrakete.

Die Dortmunder Anhänger zündelten bereits über eine Stunde vor Anpfiff reichlich Pyrotechnik ab. Beim Blocksturm gegen 17.10 Uhr flog ein Bengalo in Richtung eines Fotografen.

Dessen Jacke und Weste fingen Feuer, dennoch blieb der Mann übereinstimmenden Medienberichten zufolge unverletzt.

Die Verantwortlichen von Schalke 04 wurden umgehend über den Vorfall informiert. Der Täter oder die Täterin soll ausfindig gemacht werden.

Nach Informationen der Bild-Zeitung hat der betroffene Fotograf bereits Anzeige erstattet. "Das war ein gezielter Angriff. Sonst war da niemand weit und breit. Ich will gar nicht daran denken, was passiert wäre, wenn die Fackel statt an meinen Rücken in die Kapuze gegangen wäre...", sagte er gegenüber dem Blatt.

Schon im Vorfeld des Revierderbys hatte es Unmut bei den Fanlagern gegeben. In der Arena gilt aufgrund der Einstufung als Hochrisikospiel in und um das Stadion herum striktes Alkoholverbot.