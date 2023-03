BVB - Sportdirektor Kehl nach 2:2 im Revierderby bedient: "Haben gedacht, es geht heute von alleine"

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat "ärgerlich" auf das 2:2 des Tabellenzweiten Borussia Dortmund im 100. Revierderby beim FC Schalke 04 reagiert.

Dass die Borussia trotz zweimaliger Führung das Spiel gegen den neuen Tabellenvorletzten nicht gewann und somit auch den bis zu Beginn des 24. Spieltags punktgleichen FC Bayern München, der sein Spiel gegen den FC Augsburg zuvor mit 5:3 gewonnen hatte, davonziehen lassen musste in der Tabelle, "enttäuschte" Kehl "total".

"Wir haben in der zweiten Halbzeit auf Grund der Dominanz und Spielkontrolle bis dahin vielleicht gedacht, dass es heute von alleine gehen würde und dass wir uns an der einen oder anderen Stelle nicht mehr so zu konzentrieren bräuchten", sagte Kehl nach Spielende in der Mixed Zone der Veltins-Arena. Es habe "die Klarheit, die Fokussierung gefehlt, dieses Spiel klar für uns zu entscheiden".

Schalke hatte den Führungstreffer durch Nico Schlotterbeck in der 38. Minute durch ein Tor von Marius Blüter in der 50. Minute ausgeglichen. Der klar dominierende BVB war zwar durch Raphael Guerreiro (60.) wieder in Führung gegangen, doch Kenan Karaman war mit einem ersten Tor für Schalke überhaupt der erneute Ausgleichstreffer gelungen.

"Wir sind mehr gelaufen, hatten mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen als Schalke. Alle Daten sprechen für uns. Ich habe auch keine physische Schwäche ausgemacht, das waren andere Themen heute", sagte Kehl und warf freilich ohne ihn klar zu benennen den beim BVB bestens bekannten Mentalitäts-Elefanten in den Raum.

© imago images

BVB, Sebastian Kehl: "Haben zwei Punkte verschenkt"

"Wir sind heute enttäuscht, wir haben zwei Punkte verloren, das tut weh heute, ich bin total ärgerlich und das habe ich bei der Mannschaft auch gespürt", sagte Kehl, der dennoch hervorhob, dass der BVB acht der letzten neun Bundesligaspiele gewonnen hat und seit der Winterpause ungeschlagen ist. "Wir haben zwei Punkte verschenkt, ansonsten sind wir voll in der Spur. Ich hoffe nicht, dass uns diese zwei Punkte am Ende komplett wehtun", so Kehl.

BVB: Tabelle nach den Samstagsspielen des 24. Spieltags