BVB, News und Gerüchte: Marco Reus hofft auf Nationalmannschafts-Comeback

Borussia Dortmunds Marco Reus hofft auf ein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft. Trainer Edin Terzic fördert bei seinen Spielern offenbar mit einer speziellen Trainings-Maßnahme die Gier nach Siegen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Und wie geht es mit ihm auf Klubebene nach Vertragsende im kommenden Sommer weiter? Diese Frage überforderte Reus nach dem Sieg im DAZN-Interview . In der Vergangenheit hatte er stets betont, sich eine Verlängerung vorstellen zu können. Während er selbst übereinstimmenden Berichten zufolge aber am liebsten für zwei Jahre unterschreiben würde, bietet BVB-Sportchef Sebastian Kehl wohl nur einen Einjahresvertrag. Eine Entscheidung soll bis Ende März fallen.

Reus hatte die WM in Katar wegen einer Sprunggelenksverletzung verpasst. Ende März steht die nächste Länderspielphase an: Am 25. geht es gegen Peru, am 28. gegen Belgien. Sein 48. und bis heute letztes Länderspiel absolvierte der 33-Jährige im November 2021 gegen Liechtenstein.

Borussia Dortmunds Marco Reus hofft auf ein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft. "Ich habe natürlich immer Bock", sagte Reus nach dem 2:1-Sieg gegen RB Leipzig am Freitag. "Ich hatte jetzt noch keinen Kontakt zu Hansi Flick, das wird aber sicher kommen."

© getty

BVB: Wie Terzic die Gier nach Siegen fördert

BVB-Trainer Edin Terzic fördert bei seinen Spielern offenbar mit einer speziellen Trainings-Maßnahme die Gier nach Siegen. "Nichts endet bei uns unentschieden - kein Durchgang. Sondern dann gibt es nochmal ein Elfmeterschießen", wird Terzic bei der Bild zitiert.

Dortmund gewann alle zehn Pflichtspiele in diesem Kalenderjahr. In der Bundesliga rangiert Terzics Mannschaft punktgleich mit dem FC Bayern München an der Tabellenspitze. In der Champions League sind die Chancen auf ein Weiterkommen gegen den FC Chelsea nach dem 1:0-Hinspielsieg gut. Das Rückspiel steigt am Dienstag (21 Uhr) in London.

BVB vs. FC Bayern: Das Restprogramm in der Bundesliga