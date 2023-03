BVB - News und Gerüchte: Schlechte Prognose für Gregor Kobel vor Chelsea

Der BVB wird wahrscheinlich im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Chelsea auf Torhüter Gregor Kobel verzichten müssen. Derweil hat die Borussia wohl einen Dänen im Visier. Die News und Gerüchte aus Dortmund.

© getty

BVB - Gerücht: Gregor Kobel wohl auch gegen Chelsea nicht dabei

Am Freitag hatte Torwart Gregor Kobel das Heimspiel des BVB gegen RB Leipzig (2:1) kurzfristig mit muskulären Problemen verpasst. Nun wird er wohl auch beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea passen müssen.

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, besteht nur eine "kleine Resthoffnung", dass der Schweizer rechtzeitig fit wird. Untersuchungen am Samstag führten offenbar zu diesem Ergebnis.

Demnach soll Kobel zwar Belastungsversuche anstreben, doch nachdem er bereits im Herbst mehrere Wochen mit einer ähnlichen Verletzung an der Stelle am Oberschenkel ausgefallen war, will man beim BVB wohl dieses Mal kein Risiko eingehen.