BVB, News und Gerüchte: Dortmund-Profi Marius Wolf hatte Angst um Karriere

BVB-Profi Marius Wolf hatte aufgrund einer Herz-OP Angst um seine Karriere. Lothar Matthäus sieht keine sportliche Verwendung mehr für Marcos Reus und Mats Hummels. Außerdem: Der FC Barcelona ist weiter scharf auf einen Verteidiger. Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund findet Ihr hier.

BVB, News: Wolf hatte Angst um Karriere

BVB-Star Marius Wolf hat offen über seinen operativen Eingriff am Herzen im vergangenen Herbst gesprochen. Der Außenverteidiger unterzog sich im November 2022 einer Herz-OP, da umfassende medizinische Untersuchungen eine "infektbedingte Störung des Gleichgewichtsorgans" ergeben hätten.

Bei Wolf wurde schließlich ein leichtes Vorhof-Flimmern diagnostiziert. "Der Herz-Rhythmus war nicht normal. Ich habe das deutlich gemerkt. Da wird dir mulmig und komisch, weil du nicht weißt, was es ist", sagte der 27-Jährige im Podcast 19:09 - der schwarzgelbe Talk.

Er selbst habe sich nicht wohl gefühlt bei dem Gedanken, sich einer Operation an seinem Herzen unterziehen zu müssen. "Es war eine schlaflose Nacht. Ich lag zuhause im Bett und wusste nicht, was los ist. Die Gedanken beschreibe ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall nicht schön. Wenn ein Arzt sagt, es wird schon gut verlaufen, dann ist das das eine. Aber das nimmt dir trotzdem nicht die Angst. Es ist und bleibt ein Eingriff am Herzen", erklärte Wolf.

Die Folgen würden ihn mittlerweile kaum mehr beeinträchtigen. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es völlig weg ist, aber auf dem Platz ist man so fokussiert, da hat man keine Zeit, an alles andere zu denken." Wenn er für sich ist, denke er aber schon noch darüber nach. "Dann kommt aber auch der Gedanke: Du hast 90 Minuten Fußball gespielt, so schlecht kann es dir nicht gehen."