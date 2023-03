BVB, News und Gerüchte: Terzic wehrt sich gegen Dusel-Vorwürfe - Dortmund fürchtet "Invasion"

Trainer Edin Terzic wehrt sich nach dem Sieg gegen RB Leipzig gegen Dusel-Vorwürfe. Fans von Dynamo Dresden kündigen eine "Invasion" an. Und: Marco Reus zieht mit Michael Zorc gleich. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

"Ich habe es ehrlicherweise gar nicht mitbekommen, denn als das passiert ist, war ich gerade bei euch", sagte der 40-Jährige nach dem Spiel bei DAZN : "Auf dem Weg in den Spielertunnel wurde mir dann gesagt, dass Greg da ein paar Probleme hinten am Oberschenkel gespürt hat."

BVB, News: Terzic wehrt sich gegen Dusel-Vorwürfe

Der Sieg des BVB gegen Leipzig war unter dem Strich etwas glücklich. Nach dem verwandelten Elfmeter von Marco Reus (21.) und dem 2:0 durch Emre Can (39.) gerieten die Dortmunder spätestens nach dem Anschlusstreffer von Emil Forsberg (74.) noch einmal ins Wackeln. Letztlich reichte es aber zum zehnten Pflichtspielsieg in Serie.

"In den letzten Jahren war es immer so, dass uns - wenn wir ein Spiel verloren haben oder es unentschieden ausging - die Mentalitätsfrage gestellt wurde. Jetzt müssen wir uns so ein bisschen für das Spielglück rechtfertigen", sagte Terzic: "Heute habe ich gesehen, dass wir in den Top-Fünf-Ligen in ganz vielen Statistiken ganz vorne liegen. Egal ob es punktetechnisch ist, bei der Anzahl der Tore, die wir geschossen haben oder in der Anzahl der Torschüsse. Das funktioniert nicht nur durch Spielglück!"

Er habe "die zwei formstärksten Mannschaften der Bundesliga" gesehen, analysierte der BVB-Trainer: "Ich finde, wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gezeigt und in der zweiten Halbzeit leidenschaftlich verteidigt. Dass es am Ende nochmal eng wurde, ist natürlich ärgerlich. Aber wir haben das angenommen. Wie wir es am Ende über die Linie gerettet haben, war es auch nicht einfach, ein Tor gegen uns zu schießen."