Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga kommt es am 25. Spieltag zum Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München. Wir versorgen Euch mit allen nötigen Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Bayer 04 Leverkusen empfängt den FC Bayern wie üblich in der Leverkusener BayArena. Vor gut 30.000 Fans geht es dort heute ab 17.30 Uhr zur Sache.

Die Werkself möchte zuhause möglichst einen besseren Auftritt hinlegen als im Hinspiel. Dort ging sie in München sang und klanglos mit 0:4 unter. Die aktuelle Form ist vielversprechend. Seit fünf Begegnungen ist Bayer 04 ungeschlagen, in der Europa League sicherte sich der Klub gegen Ferencvaros Budapest am Donnerstag durch ein 2:0 das Ticket für das Viertelfinale. Klarer Favorit ist aber wie meistens der deutsche Rekordmeister. Wettbewerbsübergreifend hat er zuletzt acht Siege bei nur einer Niederlage zu verzeichnen.

Bayer vs. Bayern - wie Ihr das Duell heute im TV, Livestream und Liveticker auf Eure Bildschirme bekommt, erfahrt Ihr hier.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Es ist Sonntag und das bedeutet, dass Ihr sämtliche Bundesliga-Action auf DAZN sehen könnt. Der Streamingdienst hat nämlich alles Freitags- und Sonntagsspiele aus Deutschlands höchster Spielklasse im Programm. Die Vorberichte starten schon eine Dreiviertelstunde vor dem Spiel, also um 16.45 Uhr. Dieses Team ist für die Übertragung zuständig:

Moderatorin: Laura Wontorra

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Michael Ballack

Reporter: Maxi Siebald

Seit Kurzem hat der Streamingdienst drei unterschiedlich teure Abo-Modelle, von denen abhängig ist, welche Sportevents Ihr live und in Farbe sehen könnt. Alle Infos zu DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World bekommt Ihr hier.

© getty Heute steigt das Rückspiel zwischen Bayer 04 und dem FC Bayern.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im Liveticker

Wie alle Bundesligaspiele tickern wir natürlich auch dieses mit, sodass Ihr kein Tor und keine Karte verpassen müsst.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München.

Bundesliga, Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Andrich, Palacios, Bakker - Diaby, Azmoun, Wirtz

Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Andrich, Palacios, Bakker - Diaby, Azmoun, Wirtz FC Bayern München: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, Musiala, Davies - Choupo-Moting

© getty Das Hinspiel gewann der deutsche Rekordmeister 4:0.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 25

25 Datum: 19. März 2023

19. März 2023 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

