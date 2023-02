VfB Stuttgart vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 19. Spieltag der Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen. Wir Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live verfolgen - JETZT ein DAZN-Abo sichern!

Bundesliga, VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Am heutigen Sonntag, 5. Februar, finden in der Bundesliga zwei Spiele statt. In der frühen Partie treffen in der Stuttgarter Mercedes Benz-Arena der heimische VfB und Werder Bremen aufeinander. Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr.

Der mit 16 Punkten nach 18 Saisonspielen mitten im Abstiegskampf steckende VfB will im Jahr 2023 in der Bundesliga endlich einmal dreifach punkten. Das gelang bisher weder gegen die TSG Hoffenheim (2:2), noch gegen RB Leipzig (1:2). Dafür gelang am vergangenen Dienstag im DFB-Pokal-Achtelfinale ein 2:1-Sieg bei Zweitligist SC Paderborn.

Mit Werder Bremen (24 Punkte) kommt heute ein Team aus dem Tabellenmittelfeld an den Neckar. Am vergangenen Samstag feierte Bremen beim 2:1-Heimsieg gegen Wolfsburg den ersten Sieg im noch jungen Jahr.

In der Hinrunde holte der VfB in Bremen beim 2:2 einen Punkt.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer sich das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen live im TV oder im Livestream ansehen will, der benötigt einen Zugang zu DAZN. Da der Streamingdienst in dieser Saison für die Live-Übertragungen aller Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga verantwortlich ist, seht Ihr das Spiel nur bei DAZN - im Free-TV gibt es keine Livebilder von dieser Partie.

Die ersten Bilder aus Stuttgart gibt es ab 14.45 Uhr zu sehen, dann beginnt die DAZN-Übertragung mit der Vorberichterstattung. Folgendes DAZN-Personal begleitet Euch durch die Übertragung:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Abrufen könnt Ihr den Livestream zum Spiel VfB Stuttgart vs. Werder Bremen auf dazn.com und über die DAZN-App auf dem Endgerät Eurer Wahl - auch auf den meisten Smart-TVs.

Benötigt wird aber auf jeden Fall ein Abo. DAZN bietet drei unterschiedliche Abo-Modelle an. Welche das sind, und welches Ihr für die Liveübertragungen der Bundesliga benötigt, erfahrt Ihr hier.

Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga zählen mit der Champions League der Männer und Frauen, der Serie A, Ligue 1 und Primera Division weitere Fußball-Highlights zum umfangreichen DAZN-Angebot. Ebenfalls beim "Netflix des Sports" abrufbar sind Livestreams zu folgenden Sportarten: US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Darts, Handball, Rugby, Radsport, Motorsport, MMA, Boxen, Wintersport und Wrestling.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Ihr könnt die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 via Sky oder Vodafone empfangen? Dann könnt Ihr Euch VfB Stuttgart vs. Werder Bremen ab 14.45 Uhr live auf DAZN 2 im TV ansehen.

Weitere Infos zu den beiden linearen TV-Kanälen von DAZN findet Ihr hier.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

Preise für Bier und Bratwurst: Massiver Anstieg! BL-Klub sahnt ab © getty 1/20 Die kommende Bundesliga-Saison wirft ihre Schatten voraus. Schon jetzt ist klar, wo Bratwurst und Bier in den Stadien am teuersten sind. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/20 Bei Mainz 05 hat Versorger "Gauls Catering" nun die Preise um bis zu 25 Prozent erhöht. Das Bier kostet nicht mehr 4,20 Euro, die Bratwurst nicht mehr 3 Euro. Der FSV begründet dies mit stark gestiegenen Kosten für Produktion, Lieferung und Personal. © imago images 3/20 UNION BERLIN - Stadion: Alte Försterei (22.012 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4 Euro | Preis Bratwurst: 3 Euro © getty 4/20 BAYER LEVERKUSEN - Stadion: BayArena (30.210 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,20 Euro | Preis Bratwurst: 3,30 Euro © getty 5/20 VfL BOCHUM - Stadion: Vonovia Ruhrstadion (27.599 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,30 Euro | Preis Bratwurst: 3,20 Euro © getty 6/20 SC FREIBURG - Stadion: Europa-Park Stadion (24.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,30 Euro | Preis Bratwurst: 3 Euro © getty 7/20 VfL WOLFSBURG - Stadion: Volkswagen Arena (30.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,30 Euro | Preis Bratwurst: 3,20 Euro © getty 8/20 FC AUGSBURG - Stadion: WWK Arena (30.660 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,30 Euro | Preis Bratwurst: 3,50 Euro © getty 9/20 1. FC KÖLN - Stadion: RheinEnergieStadion (50.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,40 Euro | Preis Bratwurst: 3,70 Euro © getty 10/20 EINTRACHT FRANKFURT - Stadion: Deutsche Bank Park (51.500 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,40 Euro | Preis Bratwurst: 3,60 Euro © getty 11/20 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - Stadion: Borussia-Park (54.022 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,50 Euro | Preis Bratwurst: 3,50 Euro © getty 12/20 PreZero Arena - Stadion: PreZero Arena (30.150 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,50 Euro | Preis Bratwurst: 3,70 Euro © getty 13/20 VfB STUTTGART - Stadion: Mercedes-Benz Arena (60.449 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,50 Euro | Preis Bratwurst: 3,80 Euro © getty 14/20 HERTHA BSC - Stadion: Olympiastadion (74.649 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,50 Euro | Preis Bratwurst: 3,70 Euro © getty 15/20 FC SCHALKE 04 - Stadion: Veltins Arena (62.271 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,60 Euro | Preis Bratwurst: 3 Euro © getty 16/20 BORUSSIA DORTMUND - Stadion: Signal Iduna Park (81.365 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,70 Euro | Preis Bratwurst: 3 Euro © getty 17/20 RB LEIPZIG - Stadion: Red Bull Arena (41.939 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,70 Euro | Preis Bratwurst: 3,70 Euro © getty 18/20 FC BAYERN MÜNCHEN - Stadion: Allianz Arena (75.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,70 Euro | Preis Bratwurst: 4,50 Euro © getty 19/20 WERDER BREMEN - Stadion: Weserstadion (42.100 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,90 Euro | Preis Bratwurst: 3,50 Euro © getty 20/20 1. FSV MAINZ 05 - Stadion: Opel Arena (34.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,90 Euro | Preis Bratwurst: 3,50 Euro

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Kostenlos und ganz ohne Registrierung könnt Ihr VfB Stuttgart vs. Werder Bremen heute auch im Liveticker von SPOX verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker VfB Stuttgart - Werder Bremen.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart : Müller - Anton, Mavropanos, Ito - Nary, Karazor, Haraguchi, Endo - Perea, Führich - Guirassy

: Müller - Anton, Mavropanos, Ito - Nary, Karazor, Haraguchi, Endo - Perea, Führich - Guirassy Werder Bremen: Pavlenka - Stark, Veljkovic, Friedl, Pieper - Groß, Jung - Bittencourt, Stage - Füllkrug, Ducksch

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle