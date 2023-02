Der VfB Stuttgart empfängt am 21. Spieltag der Bundesliga den 1. FC Köln. Hier im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Match live verfolgen.

Formtechnisch sind die Rollen klar verteilt: Der 1. FC Köln ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Der VfB Stuttgart dagegen ist seit fünf Partien ohne Sieg. Auch in der Tabelle spiegelt sich das wider. Der Effzeh steht im Mittelfeld und hat Europa im Blick, die Schwaben befinden sich im Abstiegskampf. Ob ihnen gegen den 1. FC Köln ein Befreiungsschlag gelingt, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zuletzt musste der VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg eine bittere Niederlage hinnehmen. Bei den Gegentoren war besonders der VAR im Mittelpunkt. VfB-Trainer Bruno Labbadia hat dazu eine klare Meinung.

Vor Beginn: In der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart wird die Partie um 15.30 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln.

© getty Der VfB Stuttgart empfängt am 21. Spieltag der Bundesliga den 1. FC Köln.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im TV und Liveticker

Da die Begegnung am Samstag stattfindet, gibt es nur einen Sender, der für die Übertragung im TV in Frage kommt: Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt sämtliche Rechte an der Bundesliga für den Samstag, sonst ist DAZN zuständig. Neben dem Pay-TV-Angebot bietet Sky einen kostenpflichtigen Livestream über Sky Go oder die neue Streamingplattform WOW an. Noch nichts von WOW gehört?

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag

PL. TEAM SP. S U N TORE DIFF. PUNKTE 1 Bayern München (M) 20 12 7 1 59:18 41 43 2 1. FC Union Berlin 20 13 3 4 35:24 11 42 3 Borussia Dortmund 20 13 1 6 40:26 14 40 4 SC Freiburg 20 11 4 5 32:31 1 37 5 RB Leipzig (P) 20 10 6 4 40:26 14 36 6 Eintracht Frankfurt 20 10 5 5 40:29 11 35 7 VfL Wolfsburg 20 8 6 6 38:26 12 30 8 Bayer 04 Leverkusen 20 8 3 9 33:32 1 27 9 Werder Bremen (N) 20 8 3 9 31:39 -8 27 10 Bor. Mönchengladbach 20 7 5 8 35:33 2 26 11 1. FC Köln 20 6 8 6 32:31 1 26 12 1. FSV Mainz 05 20 7 5 8 30:32 -2 26 13 FC Augsburg 20 6 3 11 25:36 -11 21 14 TSG Hoffenheim 20 5 4 11 29:39 -10 19 15 VfL Bochum 20 6 1 13 24:49 -25 19 16 Hertha BSC 20 4 5 11 24:36 -12 17 17 VfB Stuttgart 20 3 7 10 23:36 -13 16 18 FC Schalke 04 (N) 20 2 6 12 14:41 -27 12