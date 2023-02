Der FC Schalke 04 eröffnet heute gegen den VfL Wolfsburg den 20. Spieltag der Bundesliga. SPOX tickert die Begegnung live mit.

Zu Beginn der 20. Spielrunde stehen sich heute in der Bundesliga der FC Schalke 04 und der VfL Wolfsburg gegenüber. Im Liveticker von SPOX wird das Spielgeschehen getickert.

Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg - Vor Beginn Tore / Aufstellung Schalke Fährmann - Brunner, Yoshida, Jenz, Uronen - Kral, Krauß, Kozuki, Skarke, Zalazar - Frey Aufstellung Wolfsburg Casteels - Kaminski, Bornauw, van de Ven - Baku, Arnold, Otavio - Gerhardt, Svanberg - Wimmer, Wind Gelbe Karten /

Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Blickt man auf die vergangenen zwei Spielrunden zurück, dann liest sich die Bilanz der Schalker sogar besser als die der Wölfe. Das Tabellenschlusslicht aus Gelsenkirchen holte gegen den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach immerhin zwei Punkte, Wolfsburg dagegen keinen einzigen. Was ebenfalls nicht unbedingt gegen die Schalker spricht: In der Hinrunde trennte man sich mit einem 0:0-Unentschieden. Können die Königsblauen heute ihren dritten Sieg der Saison einfahren oder findet der VfL wieder in die richtige Spur?

Vor Beginn: Die Begegnung des 20. Spieltags wird um 20.30 Uhr angepfiffen und in der Veltins-Arena (Gelsenkirchen) ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg.

Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im TV und Livestream

Schalke 04 vs. Wolfsburg ist ein Freitagsspiel, bedeutet also, dass die Partie bei DAZN zu sehen ist. Die Vorberichte gehen um 20 Uhr los, folgendes Trio wird während der ganzen Übertragung eingesetzt:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Benny Lauth

Was den Zugang zu DAZN betrifft, wird ein Abonnement benötigt. Dieses besteht aus drei verschiedenen Paketen. Ihr habt die Wahl zwischen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

