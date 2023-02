RB Leipzig vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Spitzenspiel der Bundesliga stehen sich heute die beiden Ostklubs RB Leipzig und Union Berlin gegenüber. SPOX verrät, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Im Kracher des 20. Spieltags der Bundesliga treffen am heutigen Samstag, den 11. Februar, der Tabellenvierte RB Leipzig und der Tabellenzweite Union Berlin zum Ost-Duell aufeinander. Der Anpfiff in der Red Bull Arena (Leipzig) ertönt um 18.30 Uhr.

Die beiden Kontrahenten sind nicht nur tabellarisch gesehen oberste Klasse, auch in Sachen Ergebnisse gibt es aktuell nicht viele Mannschaften, die Besseres vorweisen können. Union Berlin steht bei vier Siegen in Folge. Die Leipziger mussten in den vergangenen fünf Partien zweimal Punkte liegenlassen, allerdings ist der amtierende DFB-Pokalsieger bereits seit zwölf Spielen ungeschlagen.

RB Leipzig vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Weil Sky die Übertragungsrechte der Bundesligaspiele am Samstag besitzt, wurde der Pay-TV-Sender heute mit der Übertragung des Spitzenspiels zwischen Leipzig und Union Berlin beauftragt. Ihr wollt auch die Berichte vor dem Anpfiff nicht verpassen? Dann müsst Ihr entweder Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD oder Sky Sport Bundesliga 1 (HD) anmachen. Dort beginnt um 17.30, eine Stunde vor Anpfiff also, die Übertragung. Kommentator Wolff Fuss meldet sich dann wenige Augenblicke vor Spielbeginn.

Darüber hinaus ist das Ost-Duell auch im Livestream von Sky zu sehen. Wer auf diesen zugreifen möchte, braucht ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

RB Leipzig vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Außerdem tickern wir bei SPOX das Spielgeschehen auf dem Rasen in der Leipziger Red Bull Arena für die mit, die mit Sky nichts anfangen können. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Chancen, Wechsel - Ihr verpasst keine relevante Spielszene.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen RB Leipzig und Union Berlin.

RB Leipzig vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: RB Leipzig vs. Union Berlin

RB Leipzig vs. Union Berlin Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 20

20 Datum: 11. Februar 2023

11. Februar 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 20. Spieltag