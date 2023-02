Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München ist heute in der Bundesliga zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Der FC Bayern München ist endgültig wieder in der richtigen Spur. Auf drei Unentschieden in Serie folgten das Weiterkommen im DFB-Pokal, zwei Siege in der Liga und am Dienstag der wichtige 1:0-Triumph im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Doch die Woche ist für die Münchner noch nicht zu Ende. Am heutigen Samstag, den 18. Februar geht es in der Bundesliga gegen das kriselnde Borussia Mönchengladbach weiter. Gemeinsam mit drei weiteren Partien wird Gladbach vs. FC Bayern um 15.30 Uhr angepfiffen. Gespielt wird im Borussia-Park in Mönchengladbach.

Die Fohlen sind im Moment nicht gut drauf - drei Niederlagen und ein Unentschieden in den vergangenen fünf Spielen - gegen den Rekordmeister funktioniert es allerdings oft, die Bestleistung abzuliefern.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sämtliche Samstagsspiele in der Bundesliga werden bei Sky übertragen, dies gilt logischerweise auch für die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München am heutigen Nachmittag. Um 15.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, ehe sich Kai Dittmann, Kommentator des Spiels, meldet. Die Begegnung wird auf drei Kanälen gleichzeitig gezeigt. Dabei handelt es sich um Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Top Event.

© getty Yann Sommer kehrt an seine alte Spielstätte in Mönchengladbach zurück - im Trikot des FC Bayern.

Weil parallel dazu drei weitere Partien stattfinden, bietet der Pay-TV-Sender auch eine Konferenz an, die bei Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) angeboten wird.

Was Sky im Pay-TV überträgt, ist auch im Livestream zu sehen. Kostenpflichtig mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Bundesligaspiel live zu verfolgen, bietet SPOX mit dem Liveticker an. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Riesenchancen, Wechsel - bei uns verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München.

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 21

21 Datum: 18. Februar 2023

18. Februar 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Mönchengladbach TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag