Eintracht Frankfurt vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Schalke 04 ist heute bei der Bundesliga-Rückkehr zu Gast bei Eintracht Frankfurt. SPOX verrät, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Bundesliga ist zurück! Seit gestern wird im deutschen Oberhaus wieder Fußball gespielt. Auch am heutigen Samstag, den 21. Januar, dürfen sich die Fans auf Action freuen. Sechs Partien des 16. Spieltags finden statt. Eine davon ist Eintracht Frankfurt gegen den FC Schalke 04, die um 15.30 Uhr im Frankfurter Deutsche Bank Park angepfiffen wird.

Die Königsblauen müssen direkt zu Beginn eine Mammutaufgabe bewältigen. Die Schalker sind das Tabellenschlusslicht und brauchen unbedingt Punkte, um sich dem rettenden Ufer zu nähern. Mit Eintracht Frankfurt, das eine exzellente erste Saisonhälfte spielte - nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League, wo man es ins Achtelfinale geschafft hat -, steht ein starker Kontrahent gegenüber.

© getty Mario Götze und die Eintracht wollen an die Leistungen aus der ersten Saisonhälfte anknüpfen.

Eintracht Frankfurt vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Alle Samstagsspiele der Bundesliga werden von Sky live und in voller Länge angeboten, dies ist also auch heute der Fall. Die Einzelübertragung zu Frankfurt vs. Schalke 04 wird auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD ausgestrahlt. Eine Viertelstunde vor Anpfiff meldet sich Kommentator Klaus Veltman mit Vorberichten zum Spiel. Als Teil der Samstagskonferenz ist Frankfurt gegen Schalke 04 bei Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zu sehen. Auch die Übertragung der Konferenz geht um 15.15 Uhr los.

Egal, ob Einzelspiel oder Konferenz - in beiden Fällen werden parallel zur Übertragung im Pay-TV auch Livestreams zur Verfügung gestellt. Auf diese könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW zugreifen.

Eintracht Frankfurt vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Wer auf Sky keinen Zugriff bekommt, hat immer noch die Möglichkeit, die Partie im Liveticker bei SPOX mitzuverfolgen. So entgeht Euch keine wichtige Spielaktion. Außerdem wird auch in Liveticker-Form eine Konferenz angeboten.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Schalke 04.

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker.

Eintracht Frankfurt vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04

Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 16

16 Datum: 21. Januar 2022

21. Januar 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

