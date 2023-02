Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt kriegt es heute in der Bundesliga mit Hertha BSC zu tun. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung am 19. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

In der Bundesliga geht es am heutigen Samstag, den 4. Februar, so richtig zur Sache. Sechs Spiele des 19. Spieltags finden statt, fünf davon werden um 15.30 Uhr angepfiffen. Darunter auch das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC, das im Frankfurter Deutsche Bank Park ausgetragen wird. In der Hinrunde trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden.

Heute sieht die Ausgangslage allerdings um einiges einseitiger aus. Frankfurt ist seit sechs Spielen ungeschlagen und mischt ganz oben mit. Die Hertha hingegen befindet sich in einer Krise. Die vergangenen drei Partien verlor man allesamt, zuletzt musste man sich dem Stadtrivalen Union Berlin mit 0:2 geschlagen geben. Während die SGE also die Champions-League-Plätze im Visier hat, kämpft die Hertha um den Klassenerhalt.

© getty Die Eintracht ist seit sechs Spielen ungeschlagen.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Frankfurt vs. Hertha BSC ist ein Samstagsspiel, bedeutet also, dass sich Sky um die Übertragung kümmert. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Übertragungsrechte an sämtlichen Samstagsspielen. Wer die Begegnung mitsamt der Vorberichterstattung nicht verpassen möchte, muss spätestens um 15.15 Uhr den Sender Sky Sport Bundesliga 4 (HD) anmachen. Dort kommentiert Jonas Friedrich das Einzelspiel.

Die Konferenz, die alle fünf Spiele mit Anpfiff um 15.30 Uhr beinhaltet, seht Ihr bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga (HD).

Egal ob Einzelspiel oder Konferenz - Sky überträgt beides auch im Livestream, für den Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt. Beide Optionen sind kostenpflichtig.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Die, die keinen Sky-Zugang haben, müssen trotzdem nicht das Spiel auslassen. Wir bei SPOX tickern es nämlich detailliert mit. So bleibt Ihr stets auf dem neuesten Stand.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt - Hertha BSC

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 19

19 Datum: 4. Februar 2023

4. Februar 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

