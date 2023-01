BVB: Pressekonferenz mit Sébastien Haller heute im Liveticker

Sébastien Haller arbeitet nach seiner Hodenkrebserkrankung im Trainingslager des BVB in Marbella an seinem Comeback. Der Angreifer von Borussia Dortmund steht am Montag im Rahmen einer Presserunde Rede und Antwort. SPOX begleitet die PK im Liveticker.

BVB: Pressekonferenz mit Sébastien Haller im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: BVB-Kapitän Marco Reus hat sich über die Rückkehr von Haller gefreut. "Da kriege ich Gänsehaut, wenn er wieder auf dem Platz steht. Er braucht gar nicht viel sagen, wir waren so happy, dass er wieder da ist. Wir ziehen alle unseren Hut vor dem Kampf, den er geleistet hat. Wie er jetzt zurückgekommen ist und mit welcher mentalen Stärke, das ist schon stark", sagte Reus.

Vor Beginn: Sébastien Haller arbeitet nach seiner Hodenkrebserkrankung und anschließender Chemotherapie an seinem Comeback. In den Trainingseinheiten des BVB mischte der Angreifer zuletzt voll mit. Bei seiner Rückkehr auf den Platz soll aber nichts überstürzt werden. Erfahren wir heute, wann er sein Comeback geben will?

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Pressekonferenz mit Sébastien Haller. Der Beginn der PK im Dortmunder Trainingslager ist für 14 Uhr angesetzt.

