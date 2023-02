Borussia Mönchengladbach vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 19. Spieltag der Bundesliga kommt es unter anderem zum Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04. Übertragung im TV und Livestream, Begleitung im Liveticker: SPOX informiert, wie man nichts von der Partie verpasst.

Tabellarisch ist es sicherlich kein Top-Spiel, das Duell am Samstagabend gebührt am heutigen 4. Februar nichtsdestotrotz Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04. Schauplatz an diesem 19. Spieltag der Bundesliga ist der Borussia Park, Anstoß um 18.30 Uhr.

Die Fohlen belegen im Klassement den achten Platz, haben dabei 15 Punkte mehr auf dem Konto als die Königsblauen, die als Schlusslicht der Liga weiter auf Abstiegskurs sind. Nach zuvor drei Niederlagen in Serie hat Schalke kürzlich gegen den 1. FC Köln immerhin einen Zähler gesammelt (0:0), während die Gladbacher nach zuvor zwei Pleiten auswärts ein 4:1-Erfolgserlebnis gegen die TSG Hoffenheim feiern konnten.

Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04: SPOX sagt, wie man heute live im TV, Livestream und Liveticker nichts verpasst.

© getty Gegen Köln hat Schalke zuletzt immerhin einen Punkt eingefahren.

Borussia Mönchengladbach vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 nicht vor Ort im Stadion verfolgt, kann das im TV und Livestream tun. Die Live-Ausstrahlung der Bundesliga teilen sich bekanntermaßen Sky und DAZN, wobei DAZN immer freitags und sonntags live auf Sendung geht und Sky samstags an der Reihe ist.

Gladbach gegen Schalke läuft also heute bei Sky - um genauer zu sein auf Sky Sport Bundesliga 1. Das Programm zu dem Einzelspiel beginnt dort kurz nach den Nachmittagsspielen um 17.30 Uhr. Auf diesem Kanal bekommt Ihr am Nachmittag die Konferenz geboten.

Ihr seid nicht Zuhause, könnt Sky daher nicht im TV sehen, wollt aber trotzdem nicht verpassen? Dann greift mit eurem mobilen Endgerät doch einfach auf Sky Go oder WOW zurück. So könnt Ihr das Spiel zwischen Gladbach und Schalke auch via Livestream verfolgen.

Borussia Mönchengladbach vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr kein Abo bei Sky besitzt und auch keines abschließen möchtet, dann schaut zum Anpfiff liebend gerne hier bei SPOX vorbei. Im Liveticker werdet Ihr nämlich nichts Wichtiges verpassen.

Borussia Mönchengladbach vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04

Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 19

19 Datum: 4. Februar 2023

4. Februar 2023 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Borussia Park, Mönchengladbach

Borussia Park, Mönchengladbach TV: Sky

Livestream: Sky Go , WOW

, Liveticker: SPOX

Bundesliga: Tabelle am 19. Spieltag