Derbytime in der Bundesliga! Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen messen sich am heutigen 16. Spieltag. SPOX bietet die Partie im Liveticker an.

Der 16. Bundesligaspieltag wird heute mit dem Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen beendet. Hier bei SPOX wird das komplette Spielgeschehen live und detailliert beschrieben.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Heute nehmen auch Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen endlich wieder den Bundesliga-Spielbetrieb auf. Sie bestreiten das letzte Spiel des Spieltags. Bereits vor dem Spiel haben die Leverkusener Fans Grund zur Freude: Ausnahmespieler Florian Wirtz feiert nämlich sein Liga-Comeback. Der 19-Jährige hatte sich im März 2022 das Kreuzband gerissen und ist jetzt wieder fit..

Vor Beginn: Das Derby geht um 17.30 Uhr los. Gespielt wird im Borussia-Park in Mönchengladbach.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Ligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wer die Partie zwischen den Fohlen und der Werkself live verfolgen möchte, braucht Zugang zu DAZN. Beim Streamingdienst wird das Duell nämlich übertragen. Um 16.45 Uhr beginnt die Vorberichterstattung. Freddy Harder übernimmt die Rolle des Moderatoren, Marco Hagemann fungiert als Kommentator, Sebastian Kneißl als Experte.

Der Zugriff auf DAZN ist nur mit einem Abonnement freischaltbar. Was das betrifft, stehen drei verschiedene Pakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Omlin - Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Koné - Kramer - Hofmann, Plea - Thuram

Bayer Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Palacios, Andrich, Bakker - Diaby, Wirtz, Adli

