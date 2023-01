Niclas Füllkrug vor Wechsel zu Borussia Mönchengladbach?

Niclas Füllkrug hat sich in den vergangenen Monaten in den Vordergrund gespielt. Folgt bald ein Wechsel nach Gladbach?

Stürmer Niclas Füllkrug vom Bundesligisten Werder Bremen zieht angeblich Borussia Mönchengladbach als nächsten Schritt in seiner Karriere in Betracht. Das berichtet Sky. Demnach sei der Klub vom Niederrhein aufgrund seines Spielstils und seiner Fankultur ein Verein, den sich der 29-Jährige gut vorstellen könne.

Füllkrug hatte sich beim Aufsteiger aus Bremen in den vergangenen Monaten in ganz Fußball-Deutschland einen Namen gemacht, in 14 Bundesligaspielen traf er zehnmal. Als Belohnung wurde er von Bundestrainer Hansi Flick für die WM in Katar nominiert, bei der er in allen drei Gruppenspielen der DFB-Elf als Joker zum Einsatz kam. Dabei traf er sowohl beim 1:1 gegen Spanien als auch beim 4:2 gegen Costa Rica.

Füllkrugs Vertrag in Bremen läuft noch bis 2025, Sky bringt eine Ablösesumme in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro ins Spiel. Ob Gladbach diese Summe ohne Qualifikation für das internationale Geschäft aufbringen kann, ist fraglich.