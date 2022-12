FC Bayern München: Wie lange fällt Manuel Neuer aus?

Manuel Neuer wird dem FC Bayern München aufgrund eines Unterschenkelbruchs eine Weile fehlen. SPOX verrät, wie lange genau der Rekordmeister auf seine Nummer eins verzichten muss.

Manuel Neuer kann aus sportlicher Sicht auf kein gutes Ende des Kalenderjahres 2022 zurückblicken. Zuerst scheiterte der 36-Jährige mit der deutschen Nationalmannschaft in Katar zum zweiten Mal in Folge bereits in der Gruppenphase einer Weltmeisterschaft, keine zwei Wochen später zog er sich im Urlaub beim Skitourengehen einen Unterschenkelbruch zu. Der fünffache Welttorhüter wird dem Rekordmeister bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Januar 2023 somit nicht zur Verfügung stehen.

Doch wie lange wird Manuel Neuer insgesamt ausfallen? Das verrät Euch SPOX im Folgenden.

FC Bayern: Wie lange fällt Manuel Neuer aus?

Manuel Neuer wird in der Saison 2022/23 nicht mehr zum Einsatz kommen. Dies teilte der Weltmeister von 2014 in einem Instagram-Post am Tag nach der erfolgreichen Operation selbst mit: "Die gestrige OP ist sehr gut verlaufen. Vielen Dank an das Ärzte-Team! Es schmerzt allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist."

Der FC Bayern München, der noch in allen drei Wettbewerben um den Titel kämpft - Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League -, sucht bereits nach einer Lösung der Torwartfrage. Als Optionen wurden zahlreiche Namen genannt.

Darunter logischerweise auch Sven Ulreich, der, wenn Neuer fit ist, die Nummer zwei bei den Bayern ist. Heißester Kandidat auf Neuers Posten ist aber wohl Alexander Nübel, der vom FC Bayern München an den französischen Topklub AS Monaco verliehen ist und nun im Winter zurückgeholt werden könnte. Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic bekräftigte selbst, dass Nübel die "naheliegendste Lösung" sei, ergänzte jedoch auch: "Am Ende hat die AS Monaco das letzte Wort."

FC Bayern: Nicht die erste schwere Verletzung von Manuel Neuer

Für Neuer ist der Unterschenkelbruch nicht die erste große Verletzung in seiner Laufbahn. In der Saison 2017/18 etwa verpasste er aufgrund eines Mittelfußbruches mehr als 40 Pflichtspiele.

Ein Muskelfaserriss in der Spielzeit 2018/19 zog ihn für sechs Spiele aus dem Verkehr, eine Knie-OP in der abgelaufenen Saison 2021/22 für weitere sechs Spiele. Doch auch in der aktuellen Saison musste Neuer bereits einmal eine Zwangspause einlegen. Grund dafür war eine Schultereckgelenksprellung.

© getty Manuel Neuer verpasst den Rest der Saison aufgrund eines Unterschenkelbruchs.

Auch aufgrund seines Alters kommt Neuers Unterschenkelbruch zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt. Bei einer Rückkehr in der nächsten Saison wäre Neuer bereits 37 Jahre alt. Wird er sich noch einmal zurück in die Startelf kämpfen können?

FC Bayern: Manuel Neuers Verletzungshistorie