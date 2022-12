BVB: Borussia Dortmund kürzt Urlaub von ausgeschiedenen WM-Fahrern

Die BVB-Spieler Julian Brandt, Karim Adeyemi, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Youssoufa Moukoko, Thorgan Hazard, Thomas Meunier und Giovanni Reyna sind mit ihren Nationalteams bei der WM 2022 in Katar ausgeschieden. Borussia Dortmund kürzt ihnen nun offenbar den Urlaub.

Nach übereinstimmenden Medienberichten werden die acht Profis am Dienstag in Dortmund erwartet, am Mittwoch sollen sie das Training beim BVB aufnehmen.

Bis zum 11. Dezember herrscht bei der Borussia noch Trainingsbetrieb. Anschließend wird den Spieler Urlaub bis zum 2. Januar gewährt. Das bedeutet somit, dass die ausgeschiedenen WM-Fahrer nur noch drei statt vier Wochen Urlaub haben.

Die Maßnahme soll womöglich auch ein Signal des BVB nach außen sein und zeigen, dass der Gürtel für die Spieler nach der schwachen Hinrunde enger geschnallt wird.

Am 10. Dezember bestreiten die Westfalen ein Turnier in Bukarest, wo man auf Gastgeber Rapid und die AC Florenz trifft.

Aktuell sind noch drei BVB-Spieler am WM-Geschehen in Katar beteiligt: Der mit England für das Viertelfinale qualifizierte Jude Bellingham sowie Schweizer Gregor Kobel und Raphael Guerreiro, die sich am Dienstag beim Achtelfinale zwischen der Schweiz und Portugal direkt gegenüberstehen.