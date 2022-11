Martin Stranzl spricht über Max Kruse: "Er ist kein Querulant oder böser Geist"

Martin Stranzl hat von 2013 bis 2015 gemeinsam mit Max Kruse für Borussia Mönchengladbach gespielt. Nun äußerte sich der Österreicher zu den jüngsten Vorkommnissen um den beim VfL Wolfsburg aussortierten Stürmer.

"Diese Scharmützel bei Social Media sind eine Unart", sagte Stranzl in der ran Bundesliga Webshow über den Zoff zwischen Kruse und Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold: "Für die Fans ist das nett anzusehen und für die Medien ist es ein gefundenes Fressen. Im Endeffekt wäre es aber besser, man klärt solche Dinge untereinander und direkt."

Jeder wisse, wie Kruse ist, meinte der 42-Jährige. Man müsse als Mannschaftskollege damit klarkommen und könne Kruses Art sogar für sich nutzen. "Die Erfahrung hat gezeigt, dass genau solche verrückten Typen den Ausschlag geben können. Das ist eine Gabe von ihm", so Stranzl.

In Gladbach sei das Team gut mit dem 34-Jährigen umgegangen. Stranzl erinnerte sich in diesem Zusammenhang an die Zeit, als Kruse deutscher Nationalspieler wurde.

"Als er in die Nationalmannschaft kam, hat er Zusatzschichten eingelegt, weil es hieß, er müsse seinen Body mehr formen. Da hat er extrem viel Gas gegeben, er hat sich reingekniet", sagte der frühere Defensivspieler: "Nur: Was war der Benefit für uns? Er war schlecht! Er hat acht oder neun Spiele nicht getroffen. Wir als Mannschaft sind dann zu ihm und haben gesagt: 'Max, hör auf mit der Scheiße!' Auf einmal hat er wieder getroffen."

© getty Max Kruse hat derzeit keine einfache Zeit.

Stranzl: Kruse und der Nutella-Tick

Kruse polarisiere zwar sehr, das müsse allerdings nicht negativ sein. "Er trinkt keinen Tropfen Alkohol, seine einzige Sucht oder Leidenschaft ist dieser Nutella-Tick. Es ist schade, wie seine Karriere aktuell verläuft. Das mit seinem YouTube-Kanal ist mir jetzt auch ein bisschen zu viel. Da würde ich als alter Haudegen vermutlich schon mit ihm reden, dass er das reduziert", meinte Stranzl.

Unter dem Strich sei Kruse aber "kein Querulant oder böser Geist", betonte Stranzl.

Stranzl spielte für 1860 München, den VfB Stuttgart, Spartak Moskau und Gladbach, wo er 2016 seine Laufbahn beendete.