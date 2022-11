Der 1. FC Köln trifft am 14. Spieltag der Bundesliga im Rheinderby auf Bayer 04 Leverkusen. Hier könnt Ihr das Derby im Liveticker verfolgen.

Im Rheinderby treffen am heutigen Mittwoch der 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen aufeinander. Wer sich am 14. Spieltag in der Bundesliga durchsetzt, könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Als Schiedsrichter leitet Tobias Stieler die Partie.

Vor Beginn: Anstoß ist um 18.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 14. Spieltages zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen.

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Chabot, Hector - Skhiri, Martel - Thielmann, Duda, Kainz - S. Tigges

Schwäbe - Schmitz, Kilian, Chabot, Hector - Skhiri, Martel - Thielmann, Duda, Kainz - S. Tigges Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tapsoba, Hincapie - Andrich - Frimpong, Palacios, Bakker - Diaby, Hlozek, Amiri

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Bundesliga heute live im TV und Livestream

