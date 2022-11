Englische Woche in der Bundesliga! Am Dienstagabend empfängt der FC Bayern das Team von Werder Bremen. Das gesamte Match könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

FC Bayern München vs. Werder Bremen - Anpfiff: 20.30 Uhr

FC Bayern München vs. Werder Bremen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kurz vor der Partie bestätigte Bremen-Trainer Ole Werner die Hiobsbotschaft mit der viele bereits gerechnet hatten: Torgarant Niclas Füllkrug wird nicht am Spiel gegen den FC Bayern teilnehmen können. "Der Rücken macht noch ein bisschen Probleme", teilte der 34-Jährige auf der Pressekonferenz am Montag mit. Gegen RB Leipzig am Wochenende soll "Lücke" dann aber wieder fit sein.

Vor Beginn: Der Anpfiff des Spiels ist für 20.30 Uhr vorgesehen. Als Austragungsort wird die Allianz-Arena dienen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen.

FC Bayern München vs. Werder Bremen: Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Bayern München: Neuer - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Mané - Choupo-Moting

Neuer - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Mané - Choupo-Moting Werder Bremen: Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung, Gruev, Bittencourt - Burke, Ducksch

FC Bayern München vs. Werder Bremen: Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragung der Partie zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen wird auf zwei Wegen stattfinden. Zum einen im Free-TV und kostenlosen Livestream (JOYN) beim Privatsender Sat.1 und zum anderen beim Hauptlizenzinhaber Sky selbst.

FC Bayern München vs. Werder Bremen: Bundesliga heute im Liveticker - Die Tabelle vor dem 14. Spieltag