Am heutigen Mittwochabend stehen wieder einige Bundesligaspiele an. Darunter auch das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach den vier Bundesligaspielen am gestrigen Dienstag stehen heute weitere fünf auf dem Plan. Darunter auch das Duell Frankfurt gegen Hoffenheim. Es ist das Aufeinandertreffen zweier Vereine, die sich die internationalen Plätze auf die Fahne geschrieben haben. Aktuell trennen sie in der Tabelle fünf Punkte voneinander.

Für die Hessen wäre also von Bedeutung, den etwaigen Konkurrenten auf Abstand zu halten. Die Sinsheimer dagegen brauchen schon fast den Sieg, um die Top 6 nicht aus den Augen zu verlieren.

Nur wenige Duelle in der Bundesliga sind historisch gesehen wohl so ausgeglichen wie dieses hier. In 26 Begegnungen trennte man sich achtmal unentschieden, jeweils neunmal gingen beide Mannschaften als Sieger vom Platz. Doch da endet es noch nicht: Auch die Tordifferenz ist mit 34:35 zugunsten des heutigen Gasts fast identisch. Kann sich heute also eine Mannschaft absetzen?

Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 14. Spieltag

14. Spieltag Datum: Mittwoch, 9. November

Mittwoch, 9. November Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Deutsche Bank Park in Frankfurt

Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte der Partie liegen in Händen des Pay-TV-Anbieters Sky. Das Unternehmen ist sowohl für die Ausstrahlung im TV als auch via Stream verantwortlich. Alle Infos dazu findet Ihr im Folgenden.

Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Um das Match also im linearen Fernsehen zu verfolgen, müsst Ihr in Besitz des Sky Q-Receivers (der bringt das Signal auf Euren Fernseher) und des notwendigen Rechtepaketes sein. Beides in Kombination ist derzeit zum Preis von 20 Euro pro Monat (Jahrestarif) erhältlich. Alle weiteren Infos gibt's hier.

Die Partie wird schließlich auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 6 HD zu sehen sein. Als Kommentator agiert Klaus Veltman.

Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Wer dagegen den Livestream bevorzugt, muss Kundin oder Kunde eines anderen Abonnements sein. Die Rede ist vom Livesport-Abo auf der Plattform Wow. Hier seht Ihr alle Sportinhalte, die Sky aktuell zu bieten hat. Neben der Bundesliga als auch die 2. Liga, die Premier League, alle Formel 1-Sessions der laufenden und kommenden Saison sowie vieles mehr.

Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Ihr wollt kein Geld ausgeben, aber trotzdem live dabei sein? Dann können wir Euch unseren hauseigenen Liveticker ans Herz legen. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Informationen rund um das Spielgeschehen in Frankfurt. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Frankfurt vs. Hoffenheim

Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Tuta, Jakic, Ndicka - Dina Ebimbe, Knauff - Kamada, Sow - Lindström, M. Götze - Kolo Muani

Trapp - Tuta, Jakic, Ndicka - Dina Ebimbe, Knauff - Kamada, Sow - Lindström, M. Götze - Kolo Muani Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Nsoki - Skov, Stiller, Angelino - Geiger, Baumgartner - Rutter, Kramaric

Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Tabelle am Mittwoch des 14. Spieltags