BVB vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund wird vor heimischer Kulisse vom VfL Bochum herausgefordert. Wie es mit der Übertragung im TV und Livestream aussieht, wo die 90 Minuten im Liveticker verfolgt werden können: SPOX klärt zum Duell am 13. Spieltag der Bundesliga auf.

Ungleiches Duell am 13. Spieltag der Bundesliga: Im heimischen Signal Iduna Park bekommt es Borussia Dortmund mit dem VfL Bochum zu tun. Die Begegnung zwischen dem Tabellenvierten und dem Tabellen-17. ist zugleich das kleine Ruhrpott-Derby.

Dabei geht der BVB als klarer Favorit in die 90 Minuten - auch wenn er anders als sein Kontrahent unter der Woche international noch im Einsatz war. Die Partie steigt am heutigen Samstag, den 5. November, Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Wie lässt sich BVB gegen VfL Bochum heute live im TV und Livestream verfolgen? SPOX klärt im Folgenden darüber auf, wie es mit der Übertragung zu den 90 Minuten aussieht.

BVB vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Dortmund und Bochum nicht vor Ort im Stadion verfolgt, kann das im TV und Livestream tun. Die Live-Ausstrahlung der Bundesliga teilen sich bekanntermaßen Sky und DAZN, wobei der Streamingdienst immer freitags und sonntags live auf Sendung geht und der Pay-TV-Sender samstags an der Reihe ist.

Heißt: BVB gegen VfL läuft heute bei Sky - um genauer zu sein auf Sky Sport Bundesliga 3. Das Programm zu dem Einzelspiel beginnt dort um 15.15 Uhr, Kommentator ist Martin Groß. Schon ab 14 Uhr könnt Ihr Euch dafür beim "tipico Countdown" auf Sky Sport Bundesliga 1 auf den letzten Spieltag generell einstimmen.

Ihr seid nicht zuhause, könnt Sky daher nicht im TV sehen, wollt aber trotzdem nicht verpassen? Dann greift mit eurem mobilen Endgerät doch einfach auf Sky Go oder WOW zurück. So könnt Ihr das Spiel zwischen Dortmund und Bochum auch via Livestream verfolgen.

BVB vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr kein Abo bei Sky besitzt und auch keines abschließen möchtet, dann schaut zum Anpfiff liebend gerne hier bei SPOX vorbei. Im Liveticker werdet Ihr nämlich nichts Wichtiges verpassen.

Bundesliga: Tabelle vor dem 13. Spieltag