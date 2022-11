BVB, Testspiel der Asia Tour 2022 im Liveticker: Lion City Sailors vs. BVB heute live

In Katar läuft die WM 2022, in der Bundesliga ruht der Ball - fast. Am heutigen Donnerstag tritt der BVB mit dem Restkader zu einem Testspiel gegen die Lion City Sailors an. Hier könnt Ihr den Test von Borussia Dortmund live im Liveticker verfolgen.

BVB vs. Lion City Sailors: Testspiel von Borussia Dortmund im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aus Dortmund sind elf Nationalspieler bei der WM 2022 im Einsatz, der Kader für die Asia Tour wurde mit Spielern aus der U23 und U19 aufgefüllt. Mit dabei sind auch die BVB-Stars Marco Reus, Mats Hummels oder Donyell Malen, Ersterer reiste allerdings angeschlagen nach Singapur und wird wohl nur ein individuelles Trainingsprogramm absolvieren.

Vor Beginn: Der BVB-Tross kam bereits am Dienstagnachmittag in Singapur an - natürlich ohne die WM-Fahrer - und wurde von über 500 begeisterten Fans am Flughafen empfangen. Am Mittwoch stand das erste Training auf dem Programm, insgesamt ist die Borussia bis zum 1. Dezember in Singapur, Malaysia und Vietnam unterwegs.

Vor Beginn: Anpfiff der Partie ist um 13.30 Uhr deutscher Zeit, das Spiel wird im Jalan Besar Sports Centre in Singapur ausgetragen. Das Stadion in dem Stadtstaat mit über fünf Millionen Einwohnern bietet Platz für etwa 6.000 Zuschauer.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker des Testspiels von Borussia Dortmund gegen die Lion City Sailors aus Singapur - die erste Partie im Rahmen der Asia Tour 2022 des BVB.

BVB: Testspiel gegen Lion City Sailors heute live im TV und Livestream

Wer etwas Abstand von der WM braucht und das Testspiel des BVB nicht verpassen möchte, der hat neben unserem Liveticker mehrere Möglichkeiten, das Geschehen live zu sehen. Die Schwarz-Gelben übertragen die Partie live auf ihrer kostenpflichtigen Videoplattform BVB-TV.

Im TV könnt Ihr das Testspiel live auf Sky verfolgen, auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga (HD) beginnt um 13.25 Uhr die Übertragung mit Flo Malburg als Kommentator. Auch DAZN ist beim BVB-Testspiel mit am Start, auf dem "Netflix des Sports" wird die Partie von Adrian Geiler ab 13.30 Uhr kommentiert.

BVB: Die Testspiele während der ASIA TOUR 2022