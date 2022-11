BVB-Torjäger Youssoufa Moukoko reif für die WM in Katar? Pro und Contra

Youssouffa Moukoko hat mit einer Gala beim 3:0 des BVB gegen den VfL Bochum am 13. Spieltag der Bundesliga eine eindrucksvolle Bewerbung für einen Platz in Hansi Flicks WM-Kader abgegeben. Doch ist der noch nicht mal 18-Jährige wirklich schon bereit für die WM? Ein Pro und Contra.

PRO: Qualität ist keine Frage des Alters - Moukoko ist WM-reif

Von Filippo Cataldo

Am 20. November 2022 wird Youssoufa Moukoko 18 Jahre alt. Was kann einem jungen Fußballprofi Besseres passieren, als seine Volljährigkeit am Tag des WM-Eröffnungsspiels garantiert rausch- und eskalationsfrei im Kreis der DFB-Elf im WM-Quartier in Katar zu feiern?

Im Ernst: Moukoko hat spätestens am Samstag bewiesen, dass er bereit ist für die WM und dass er der DFB-Elf in Katar auch helfen könnte. Mit seinen zwei herrlichen Toren beim 3:0 des BVB gegen den VfL Bochum im kleinen Revier-Derby, klar. Vor allem aber hat er es mit seinem Verhalten nach dem Spiel gezeigt.

"Ehrlich gesagt, ist mir das so egal. Ich schaue einfach von Spiel zu Spiel, wenn ich so Leistungen bringe. Am Ende werden wir es am Donnerstag sehen, wer dabei ist", sagte Moukoko unmittelbar nach dem Spiel bei Sky auf die Frage nach seiner Nominierungseinschätzung. Jemand, der mit nicht einmal 18 Jahren die Floskeln aus dem Lehrbuch für professionelle Fußballerantworten so cool ad absurdum führt, der ist sowas von reif für eine Weltmeisterschaft.

BVB-Noten: Süle als Ballverlust-König - nur einer überragt © getty 1/17 Der BVB hat sich souverän gegen Bochum durchgesetzt, ein Youngster gab dabei eine kräftige WM-Bewerbung ab, während ein Verteidiger im Vergleich zu seinen Kollegen leicht abfiel. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/17 GREGOR KOBEL: Bei Zollers Fallrückzieher musste der BVB-Keeper nicht eingreifen. Gegen Osei-Tutu gerade noch mit dem Fuß zur Stelle, um den Ball an den Pfosten zu lenken. Geruhsamer Nachmittag für Kobel. Note: 3 © imago images 3/17 NIKLAS SÜLE: Ein Missverständnis mit Hummels. Im Glück, dass Soares’ gute Flanke ins Abseits rauschte (27.). 12 Ballverluste im ersten Durchgang waren deutlich zu viel, immerhin mit ein paar guten Offensivaktionen. Trotzdem nur: Note: 4 © getty 4/17 MATS HUMMELS: Der Abwehrchef hatte Bochums zweite Spitze Hofmann gut im Griff. Bester Zweikämpfer beim BVB, tat auch viel für den Spielaufbau. Kleinerer Stellungsfehler nach gut einer Stunde, der unbestraft blieb. Note: 3 © getty 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Anfangs mit einigen Wacklern gegen Zoller. Beim vermeintlichen 1:2-Anschlusstreffer konnte er sich beim aufmerksamen VAR bedanken. Dafür bügelte er für die Kollegen aus (40.). Im zweiten Durchgang aber deutlich stärker. Note: 3,5 © imago images 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Stand defensiv ordentlich, war durch die rechte VfL-Seite aber auch nicht fürchterlich gefordert. Hielt sich im Vorwärtsgang zurück. Das kann der Portugiese viel besser. Note: 3,5 © imago images 7/17 JUDE BELLINGHAM: Gegen harmlose Bochumer noch weiter vorne zu finden als sonst. Oft als erfolgreicher Balldieb und Konter-Auslöser unterwegs, etwa gegen Zoller (53.). Ohne die ganz großen Glanzlichter. Note: 3 © imago images 8/17 SALIH ÖZCAN: Holte sich gegen den VfL eine blutige Nase - aber nicht im übertragenen Sinne. Also Solo-Sechser im defensiven Mittelfeld souverän. Gute Übersicht, sicherer Ballverteiler. Note: 2,5 © getty 9/17 DONYELL MALEN: Holte im Zweikampf mit Bochums Lampropoulos den Elfmeter zum 2:0 raus. Schöner Pass auf Reyna. Viel Dynamik im Spiel des Holländers. Malen sammelte Fleißkärtchen, war aber wieder nicht zwingend genug. Note: 3,5 © getty 10/17 JULIAN BRANDT: Sehr viele Ballaktionen, aber trotz der frühen Führung kaum in der Lage, dem Offensiv-Spiel der Dortmunder Struktur zu geben. Sein Highlight: ein klasse Freistoß - ans Außennetz (56.). Note: 3,5 © getty 11/17 GIO REYNA: Abgezockter Elfmeterschütze (12.). Hatte einige gute Ideen, kam damit aber selten durch. Kurz vor der Pause von Soares gerade noch im Rahmen des Erlaubten gestoppt. Nach dem Seitenwechsel war die Luft raus beim Youngster. Note: 3 © getty 12/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Der Matchwinner für den BVB mit seinen Saisontoren fünf und sechs. Beim 1:0 (8.) mit toller Balleroberung und ungebremster Energie, beim 3:0 mit Gefühl und einem klasse Lupfer (45.). Vergab den Hattrick knapp (57.). Note: 1,5 © imago images 13/17 MARCO REUS: Comeback des Kapitäns. Ab der 67. Minute für Reyna auf dem Platz. Für erfolgreiche Konter fehlte ihm sichtbar noch die Spritzigkeit. Hielt sich angesichts der klaren Verhältnisse auf dem Platz zurück: nur nichts riskieren. Note: 3,5 © getty 14/17 KARIM ADEYEMI:Kam in den letzten 23 Minuten für Malen, um noch einmal für frischen Schwung über die Flügel zu sorgen. Blieb bei seinen wenigen Versuchen aber immer hängen. Note: 3,5 © imago images 15/17 FELIX PASSLACK: Ersetzte nach etwas mehr als einer Stunde Süle auf der rechten Abwehrseite. Ließ nichts mehr anbrennen, konnte sich aber auch nicht mehr in Szene setzen. Note: 3,5 © imago images 16/17 THORGAN HAZARD: Kurzeinsatz in der Schlussviertelstunde. Half erneut auf der linken Abwehrseite aus, weil Guerreiro nach seiner Verletzungspause noch keine 90 Minuten im Tank hat. Fiel nicht weiter auf. Keine Bewertung © imago images 17/17 ANTHONY MODESTE: Kam in der 82. Minute für Doppelpacker Moukoko, der in Sachen Stammplatz nun einen deutlichen Vorsprung hat. Zu wenig Zeit für Modeste, um Punkte auf den 17-Jährigen gut zu machen. Keine Bewertung

DFB-Elf: Spielertyp wie Youssoufa Moukoko fehlt Hansi Flick

Später in der Mixed Zone gab das Schlitzohr zu, dass er "natürlich gerne dabei" wäre bei der WM und dass er am Donnerstag Kontakt zu Hansi Flick gehabt habe. Am gleichen Tag hatte RB Leipzig bekannt gegeben, dass Timo Werner wegen einer Fußverletzung das restliche Jahr kein Fußball mehr spielen könne.

Ob zwischen Werners Verletzung und Flicks Kontaktaufnahme ein direkter Zusammenhang besteht, ist offen.

Doch der DFB-Elf fehlte auch vor dem WM-Aus des Leipziger Stürmers ein robuster wie resoluter und noch dazu antrittsstarker Dribbler mit Lust auf den spektakulären Abschluss. Moukoko ist im Gegensatz zu Werner nicht vor allem ein Umschaltspieler, er agiert lieber zwischen den Gegenspielern als zwischen den Linien.

Es ist zumindest vorstellbar, dass Moukoko angesichts seiner Entwicklung in dieser Saison und speziell seiner Formstärke der letzten Wochen so oder so reelle Chancen auf eine Nominierung gehabt hätte. Die größeren WM-Kader für Katar (26 statt 23 Spieler) geben dem Bundestrainer ja ein bisschen mehr Raum für Experimente und auch etwas gewagtere Manöver. Darum muss es nach Werners Verletzung nun auch nicht unbedingt Niclas Füllkrug oder Youssoufa Moukoko heißen, sondern womöglich auch: Füllkrug UND Moukoko.

Im mutmaßlich schwersten Gruppenspiel gegen Spanien am 27. November könnte ein Spielertyp wie Moukoko womöglich mehr helfen als ein eher klassischer Brechertyp wie Füllkrug - dessen Kopfbälle aber womöglich gegen Costa Rica helfen könnten.

Besser als Poldi, Götze und Wirtz: Moukoko knackt Bundesliga-Rekord © getty 1/14 Youssoufa Moukoko gelang mit seinem ersten Tor gegen Bochum Historisches. Der BVB-Youngster erreichte als jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte die Marke von zehn Toren. Moukoko löste den bisherigen Rekordhalter Florian Wirtz ab. Das Ranking. © getty 2/14 PLATZ 13: TIMO WERNER - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 240 Tagen. © imago images 3/14 PLATZ 12: WALTER BECHTOLD - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 236 Tagen. © imago images 4/14 PLATZ 11: DITMAR JAKOBS - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 222 Tagen. © getty 5/14 PLATZ 9: MAX MEYER - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 170 Tagen. © getty 6/14 PLATZ 9: JULIAN DRAXLER - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 170 Tagen. © getty 7/14 PLATZ 8: MARIO GÖTZE - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 155 Tagen. © getty 8/14 PLATZ 7: KAI HAVERTZ - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 139 Tagen. © imago images 9/14 PLATZ 6: HORST KLÖPPEL - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 94 Tagen. © getty 10/14 PLATZ 5: JADON SANCHO - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 19 Tagen. © getty 11/14 PLATZ 4: OLAF THON - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 9 Tagen. © imago images 12/14 PLATZ 3: LUKAS PODOLSKI - 10. Bundesliga-Tor mit 18 Jahren und 353 Tagen. © imago images 13/14 PLATZ 2: FLORIAN WIRTZ - 10. Bundesliga-Tor mit 18 Jahren und 139 Tagen. © getty 14/14 PLATZ 1: YOUSSOUFA MOUKOKO - 10. Bundesliga-Tor mit 17 Jahren und 350 Tagen.

WM in Katar: Moukoko hat jedes Versprechen gehalten

Dass Moukoko in dieser Saison bereits auch gegen Dortmunds Spezialgegner FC Schalke 04 und Bayern München traf, muss ihm ebenso angerechnet werden wie die Tatsache, dass er die womöglich unvermeidbar komplizierte erste komplette Bundesligasaison 2021/2022 zum Wachsen nutzte. Als der BVB auf die Krebserkrankung Sébastien Hallers mit der Not-Verpflichtung von Anthony Modeste reagierte, schmollte er nicht, sondern schoss Tore.

Klar, Moukoko ist noch nicht 18 und er macht die normalen Entwicklungsschritte und die normalen Aufs und Abs eines jeden Jungprofis durch. Doch bisher hat Moukoko jedes Versprechen gehalten und nie den Anschein gemacht, mental nicht auf das Profileben vorbereitet zu sein. Und ganz generell: Dass Qualität keine Frage des Alters ist, gilt in jede Richtung.

Wieso sollte der jüngste Bundesliga- und jüngste Champions-League-Spieler der Geschichte, wieso sollte der jüngste Bundesligatorschütze, der jüngste U21-Nationalmannschafts-Debütant und der jüngste U21-Torschütze der Geschichte nicht auch bei der WM helfen können?