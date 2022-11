BVB, News und Gerüchte: Stefan Effenberg und Dietmar Hamann kritisieren Borussia Dortmund heftig

Die ehemalige Profis Stefan Effenberg und Dietmar Hamann sparen nicht mit deutlicher Kritik an Borussia Dortmund. Hamann bringt sogar einen Winter-Verkauf von Jude Bellingham ins Gespräch. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Stefan Effenberg kritisiert Dortmunds Berater Matthias Sammer

In seiner Kolumne für Sport1 hat der ehemalige Bundesligaspieler Stefan Effenberg die Verantwortlichen von Borussia Dortmund kritisiert - in erster Linie Matthias Sammer, der beim BVB als externer Berater fungiert.

Angesichts der Dortmunder Krise, nach zwei Niederlagen zum Jahresausklang ist die Borussia auf Platz sechs abgerutscht, schrieb Effenberg: "Mentalität einzufordern, das muss auch von den Verantwortlichen kommen. Als es beim FC Bayern kürzlich nicht so lief mit den vielen Unentschieden, da kamen Leute wie Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic aus der Deckung. Da wurden die Spieler angezählt, und die haben dann darauf reagiert. Das sehe ich eben bei Dortmund nicht so."

Und weiter: "Dabei muss beim BVB doch auch von Matthias Sammer mal was kommen - den sehe und höre ich einfach nicht. Er müsste schon deutliche Worte an die Jungs richten, dann wachen sie vielleicht auf. In der Champions League und im DFB-Pokal zu überwintern, das darf ja die Bundesliga nicht kaschieren - da mache ich mir schon Sorgen um den BVB."

Sechs Einser, sieben Fünfer! Die Auslandstransfers des BVB im Check © getty 1/35 Borussia Dortmund hat seit der Saison 2011/12 fast 450 Mio. Euro für insgesamt 34 Spieler ausgegeben, die jeweils aus dem Ausland verpflichtet wurden. Von Ivan Perisic bis Karim Adeyemi - hier kommen alle Auslandstransfers des BVB im Check! © getty 2/35 IVAN PERISIC (2011 für 4 Mio. Euro): Kam aus Brügge und wechselte nach eineinhalb durchwachsenen Jahren für das Doppelte nach Wolfsburg. Blieb beim BVB vor allem durch ein legendäres Tor gegen Arsenal in Erinnerung. War damals noch zu jung. Note: 4. © getty 3/35 HENRIKH MKHITARYAN (2013 für 27,5 Mio. Euro): Der Armenier war in seinen drei Jahren beim BVB ein Leistungsträger, kam in 140 Partien auf 90 Torbeteiligungen. Nach Anlaufschwierigkeiten wurde er immer besser. Note: 2. © getty 4/35 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (2013 für 13 Mio. Euro): Kam aus St.-Etienne, brauchte etwas Anlaufzeit und netzte dann wie verrückt. Nach 25 BL-Treffern in 2015/16 und 31 Toren in 2016/17 zog es ihn im Januar 2018 zu Arsenal. Note: 1. © getty 5/35 MILOS JOJIC (2014 für 2,2 Mio. Euro): Auf seinen Blitzstart - er traf beim Debüt 17 Sekunden nach der Einwechslung - folgten noch drei weitere Treffer im BVB-Trikot. Dann kam der Leistungsabfall. Nach anderthalb Jahren zu Köln transferiert. NOTE: 5. © imago images 6/35 CIRO IMMOBILE (2014 für 18,5 Mio. Euro): Als Lewandowski-Nachfolger geholt, konnte er diese Rolle nie erfüllen. Seine Torausbeute war mager. Bilanz: 10 Tore in 34 Spielen. Auch nach einer Leihe zu Sevilla fand er nicht in die Spur. Note: 5. © getty 7/35 SHINJI KAGAWA (2014 für 8 Mio. Euro): An seine fantastische erste Phase konnte der Japaner nie mehr anknüpfen. Erlebte 2015/16 nochmal ein Hoch (18 Scorerpunkte), baute dann ab. Unter Lucien Favre irgendwann komplett außen vor. NOTE: 4. © getty 8/35 NURI SAHIN (2014 für 7 Mio. Euro): Bereits ab Januar 2013 ausgeliehen, zur prägenden Figur von 2011 wurde er aber nicht mehr. Nach eineinhalb guten Spielzeiten prägten Verletzungen sein zweites Stelldichein beim BVB. Note: 4. © getty 9/35 KEVIN KAMPL (2015 für 12 Mio. Euro): 16 Einsätze, 3 Assists und eher eine Enttäuschung - der Wintertransfer kam in eine schwach spielende Mannschaft und konnte kaum auf sich aufmerksam machen. Nach einem halben Jahr ging er zu Leverkusen. Note: 4,5. © getty 10/35 ADNAN JANUZAJ (2015 per Leihe): Kam beim BVB überhaupt nicht zurecht, sammelte vorwiegend Spielminuten in der Europa League. Insgesamt nur mit 518 Spielminuten und drei Torvorlagen. Es folgte der Leih-Abbruch und die Rückkehr zu United. NOTE: 6. © getty 11/35 OUSMANE DEMBELE (2016 für 15 Mio. Euro): Glänzte mit 32 Scorerpunkten in 50 Spielen, am Saisonende stand der DFB-Pokalsieg. Erzwang dann unrühmlich per Streik seinen Abgang zu Barca. Sorgte aber für ein sattes Transferplus von über 100 Mio. Note: 1. © getty 12/35 RAPHAEL GUERREIRO (2016 für 12 Mio. Euro): Der BVB bewies beim Portugiesen ein gutes Näschen und sicherte sich Guerreiro schon vor dessen EM-Titelgewinn im Sommer. Unter Tuchel bärenstark. Leider oft verletzt und defensiv bisweilen anfällig. Note: 2,5. © getty 13/35 EMRE MOR (2016 für 9,75 Mio. Euro): Der Türke brachte großes Talent und starke Dribblings mit, aber auch eine egoistische Spielweise und wenig Durchsetzungsvermögen. Tuchels Geduld war bald am Ende. 19 Pflichtspiele, 3 Torbeteiligungen. Note: 5. © imago images 14/35 MARC BARTRA (2016 für 8 Mio. Euro): Identifizierte sich glaubhaft mit dem Klub, wirklich konstante Leistungen zeigte der Spanier aber nicht - trotz 10 Torbeteiligungen in 51 Pflichtspielen. Verletzte sich beim Anschlag auf den BVB-Bus schwer. Note: 3,5. © imago images 15/35 MIKEL MERINO (2016 für 3,75 Mio. Euro): Bekam kaum Spielanteile. Deutete einige Male sein strategisches Geschick an, nach 9 Pflichtspielen wurde er aber nach Newcastle verliehen - für 3 Millionen. Note: 5. © imago images 16/35 ALEXANDER ISAK (2017 für 8,6 Mio. Euro): Ein rätselhafter Transfer, denn er bekam trotz 4 Trainern nie eine echte Chance - was freilich auch etwas heißen muss. Kam nur auf ein Tor in 13 Pflichtspielen. Note: 5. © getty 17/35 ANDREJ YARMOLENKO (2017 für 25 Mio. Euro): Sollte in Dembeles Fußstapfen treten, offenbarte aber vor allem spielerische Mängel. Nach nur einer Saison mit je sechs Toren und Assists in 26 Spielen ging er zu West Ham. Note: 5. © getty 18/35 JADON SANCHO (2017 für 20,59 Mio. Euro):Verzauberte mit seinen Dribblings. Schoss insgesamt 50 Tore, bereitete 65 weitere vor und brachte 85 Mio. Ablöse bei seinem Abgang nach Manchester. Note: 1. © getty 19/35 DAN-AXEL ZAGADOU (2017 ablösefrei): Brachte viel Potential mit, war aber extrem verletzungsanfällig, um eine noch tragendere Rolle zu spielen. Die Geduld der Bosse war irgendwann aufgebraucht, sein Vertrag wurde nicht verlängert. Note: 4. © imago images 20/35 MANUEL AKANJI (2018 für 21,5 Mio. Euro): Agierte größtenteils als verlässlicher Innenverteidiger, wenn auch nicht immer fehlerfrei. Gute wechselten sich mit schwachen Phasen ab. Ging im Sommer zu Manchester City. Note: 3. © imago images 21/35 SERGIO GOMEZ (2018 für 3 Mio. Euro): Wurde zunächst im Unterbau eingesetzt. Feierte unter Stöger sein BL-Debüt, doch schon anderthalb Jahre später wurde er zu Huesca verliehen. BVB-Bilanz: 7 Pflichtspielminuten. Note: 5. © getty 22/35 MICHY BATSHUAYI (2018 per Leihe für 1,5 Mio. Euro): Sollte den Abgang von Aubameyang kompensieren. Schlug ein wie eine Bombe. 9 Tore in 14 Pflichtspielen erzielte der Belgier. Der BVB wollte ihn fest verpflichten, Chelsea stellte sich quer. NOTE: 1,5. © getty 23/35 AXEL WITSEL(2018 für 20 Mio. Euro): Unter Favre dank starker Leistungen in seinem ersten Jahr gesetzt, wurde dann seinem Anspruch als Führungsspieler immer weniger gerecht und ging in diesem Sommer. Note: 3,5. © imago images / / Thomas Bielefeld 24/35 LEONARDO BALERDI (2019 für 15,5 Mio. Euro): Er kam vor allem beim BVB II zum Einsatz, oben wurde er wohl für zu leicht befunden. In seinen letztlich 8 Pflichtspielen auch nicht immer sattelfest. An OM mit 4,5 Mio. Verlust verkauft. Note: 5,5. © getty 25/35 ACHRAF HAKIMI (2018 per Leihe): Ein Leihgeschäft wie aus dem Lehrbuch! Hakimi avancierte zu einem der Shootingstars der Liga und zeichnete sich vor allem durch sein herausragendes Tempo und Torgefahr aus. Note: 1. © getty 26/35 PACO ALCACER (2019 für 21 Mio. Euro): Erzielte 6 Tore in den ersten 3 BL-Einsätzen in 81 Einsatzminuten. Brach weitere Rekorde und ging nach 26 Buden in 47 Pflichtspielen zu Villarreal. Note: 1,5. © getty 27/35 MATEU MOREY (2019 ablösefrei): Immer dann, wenn Morey sein Potential andeutete, verletzte er sich schwer. So schlimm wie im Mai 2021 erwischte es ihn aber noch nie. Nach langer Pause folgte prompt der nächste Rückschlag. Fehlt wieder lange. Note: 4. © getty 28/35 ERLING HAALAND (2020 für 20 Mio. Euro): 85 Tore in 88 Spielen sprechen für sich. Mit seinem Wechsel für 85 Millionen Euro zu Manchester City machte der BVB im Sommer ordentlich Kasse. Ein Top-Deal. Note: 1. © imago images 29/35 EMRE CAN (2020 für 25 Mio. Euro): Erst ausgeliehen, dann fest verpflichtet. Pendelte immer wieder zwischen Stammelf und Bank, sowie zwischen Abwehr und Mittelfeld. Hängt sich rein, aber auch fehleranfällig. Note: 4,5. © getty 30/35 JUDE BELLINGHAM (2020 für 25 Mio. Euro): Schon in jungen Jahren enorm abgeklärt auf dem Platz. Wurde schnell Stammspieler, Leistungsträger und ist nun dritter Kapitän. Wurde auch immer treffsicherer. Es wird schwer, ihn lange beim BVB zu halten. Note: 1. © imago images 31/35 THOMAS MEUNIER (2020 ablösefrei): Der Belgier spielte nach seiner dünnen ersten Saison eine gute EM und zeigte sich in der darauffolgenden Saison deutlich verbessert in allen Belangen. Unumstritten ist er aber längst nicht. Note: 4,5. © getty 32/35 REINIER (2020 per Leihe): Hatte es schwer, weil er ohne Spielpraxis nach langer Corona-Pause aufschlug und sich später selbst mit Covid-19 infizierte. In seinen wenigen Spielen meist unsichtbar und taktisch grün hinter den Ohren. Note: 6. © getty 33/35 DONYELL MALEN (2021 für 30 Mio. Euro): Hat in seiner wechselhaften Debütsaison mit neun Toren und sechs Vorlagen in 37 Einsätzen nicht vollends überzeugt. Auch weiterhin oft glücklos vor dem Tor, aber stets engagiert. Note: 4,5. © imago images 34/35 SEBASTIEN HALLER (2022 für 31 Mio. Euro): Der Ex-Frankfurter sollte Haaland ersetzen, bekam dann aber während der Saisonvorbereitung die Schock-Diagnose Hodenkrebs. Hat daher noch keine Minute für den BVB absolvieren können. Keine Bewertung. © getty 35/35 KARIM ADEYEMI: In der Bundesliga bisher ohne Scorerpunkt und derzeit eher mit einem Formtief beschäftigt. Gerade gegen den Ball hat er noch reichlich Luft nach oben. In der Offensive trifft er zu häufig die falschen Entscheidungen. Keine Bewertung.

BVB, News: Dietmar Hamann geht auf Dortmunder Spieler los

Der ehemalige Profi Dietmar Hamann hat in seiner Funktion als TV-Experte gegen einige Spieler von Borussia Dortmund ausgeteilt. "Wenn ich Dortmund die letzten Wochen und Monate anschaue: Ein Emre Can hat 20 Millionen gekostet, ein Hazard hat knapp 40 gekostet, ein Malen hat auch über 20 gekostet. Das sind Spieler, die kannst du nicht gebrauchen. Die werden Dortmund nicht dorthin bringen, wo sie hinwollen", sagte der 49-Jährige bei Sky.

Diese Profis hätten "ordentliche Verträge" in Dortmund. Daher sei es "wahrscheinlich unheimlich schwer, diese Spieler loszuwerden", urteilte Hamann.

BVB, News: Dietmar Hamann spricht über Winter-Verkauf von Jude Bellingham

Hamann äußerte sich zudem zum umworbenen Jude Bellingham, der noch bis 2025 an den BVB gebunden ist. Erst am Sonntag kündigte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Vertragsgespräche mit dem Engländer für die Zeit nach der WM an, gab aber zu: "Gegen die ganz Großen Europas können wir uns keinen finanziellen Kampf leisten." Die Borussia sei "dann da, wenn Jude und Familie sagen, wir wollen auf jeden Fall noch in Dortmund bleiben".

Hamann bringt nun einen möglichen Verkauf bereits im kommenden Winter ins Gespräch: "Wenn jetzt einer kommt im Winter und sagt: 'Den Bellingham hole ich und ich zahle unmoralisches Geld.' Was möglicherweise einer macht, weil er denkt: 'Wenn ich ihn jetzt nicht hole, dann kriege ich ihn im Sommer nicht.' Dann würde ich überlegen, ob ich ihn im Januar hergebe", sagte Hamann bei Sky.

Er würde es sich bei einer Offerte von 150 Millionen Euro "ganz gut überlegen, ob ich ihn nicht gehen lasse, weil ich nicht glaube, dass er in den nächsten Monaten den Einfluss haben wird, den er in den letzten Monaten hatte", sagte Hamann weiter und führte aus. "Im Februar und März geht dann das Wettbieten los. Wir haben gesehen, was das mit Haaland gemacht hat. Wir haben gesehen, was das mit der Mannschaft gemacht hat. Ich glaube, dass es zu einer Situation kommen könnte, wo sie vielleicht ohne besser sind als mit ihm."

© getty Wechsel im Winter? Dietmar Hamann hat sich zu Jude Bellingham geäußert.

