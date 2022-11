BVB, News und Gerüchte: Holt Borussia Dortmund im Winter einen neuen Stürmer?

Borussia Dortmund denkt im Winter offenbar eventuell über den weiteren Transfers eines Stürmer nach. Der FC Bayern München verfolgt wohl weiter die Entwicklung von Keeper Gregor Kobel, zudem äußert sich BVB-Ziel Daichi Kamada zu einem Winterwechsel. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Kommt im Winter ein neuer Stürmer?

Während der Weltmeisterschaft in Katar muss sich Borussia Dortmund mit dem sechsten Platz in der Bundesliga begnügen. "Wenn man als Borussia Dortmund auf Platz sechs steht, dann laufen ein paar Dinge nicht rund. Wir sind nicht zufrieden", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt.

Nach Informationen der WAZ schaut sich die Borussia im Winter auf der Suche nach Verstärkungen auch nach einem Stürmer um, je nachdem wann der an Hodenkrebs erkrankte Sommer-Neuzugang Sébastien Haller zurückkehrt.

Auf der Pressekonferenz vor der 2:4-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach sagte Kehl über Haller: "Leider gibt es aktuell noch keinen konkreten Plan, weil Untersuchungen ausstehen."

BVB, Gerücht: FC Bayern verfolgt Entwicklung von Gregor Kobel

BVB-Torhüter Gregor Kobel zieht angeblich weiterhin grundsätzliches Interesse des FC Bayern München auf sich. Nach Informationen von Sky verfolgt der deutsche Rekordmeister die Entwicklung des Schweizers ganz genau.

Dieser könnte mittelfristig auf Manuel Neuer folgen. Der 36-Jährige ist noch bis 2024 an die Münchner gebunden. Ein weiterer Kandidat auf seine Nachfolge ist der aktuell an die AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel.

Sky zu Folge wisse der FCB aber um die Schwierigkeit eines Kobel-Transfers, denn der ehemalige Stuttgarter hat bei den Schwarz-Gelben noch einen Vertrag bis 2026 - offenbar ohne Ausstiegsklausel.

Sechs Einser, sieben Fünfer! Die Auslandstransfers des BVB im Check © getty 1/35 Borussia Dortmund hat seit der Saison 2011/12 fast 450 Mio. Euro für insgesamt 34 Spieler ausgegeben, die jeweils aus dem Ausland verpflichtet wurden. Von Ivan Perisic bis Karim Adeyemi - hier kommen alle Auslandstransfers des BVB im Check! © getty 2/35 IVAN PERISIC (2011 für 4 Mio. Euro): Kam aus Brügge und wechselte nach eineinhalb durchwachsenen Jahren für das Doppelte nach Wolfsburg. Blieb beim BVB vor allem durch ein legendäres Tor gegen Arsenal in Erinnerung. War damals noch zu jung. Note: 4. © getty 3/35 HENRIKH MKHITARYAN (2013 für 27,5 Mio. Euro): Der Armenier war in seinen drei Jahren beim BVB ein Leistungsträger, kam in 140 Partien auf 90 Torbeteiligungen. Nach Anlaufschwierigkeiten wurde er immer besser. Note: 2. © getty 4/35 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (2013 für 13 Mio. Euro): Kam aus St.-Etienne, brauchte etwas Anlaufzeit und netzte dann wie verrückt. Nach 25 BL-Treffern in 2015/16 und 31 Toren in 2016/17 zog es ihn im Januar 2018 zu Arsenal. Note: 1. © getty 5/35 MILOS JOJIC (2014 für 2,2 Mio. Euro): Auf seinen Blitzstart - er traf beim Debüt 17 Sekunden nach der Einwechslung - folgten noch drei weitere Treffer im BVB-Trikot. Dann kam der Leistungsabfall. Nach anderthalb Jahren zu Köln transferiert. NOTE: 5. © imago images 6/35 CIRO IMMOBILE (2014 für 18,5 Mio. Euro): Als Lewandowski-Nachfolger geholt, konnte er diese Rolle nie erfüllen. Seine Torausbeute war mager. Bilanz: 10 Tore in 34 Spielen. Auch nach einer Leihe zu Sevilla fand er nicht in die Spur. Note: 5. © getty 7/35 SHINJI KAGAWA (2014 für 8 Mio. Euro): An seine fantastische erste Phase konnte der Japaner nie mehr anknüpfen. Erlebte 2015/16 nochmal ein Hoch (18 Scorerpunkte), baute dann ab. Unter Lucien Favre irgendwann komplett außen vor. NOTE: 4. © getty 8/35 NURI SAHIN (2014 für 7 Mio. Euro): Bereits ab Januar 2013 ausgeliehen, zur prägenden Figur von 2011 wurde er aber nicht mehr. Nach eineinhalb guten Spielzeiten prägten Verletzungen sein zweites Stelldichein beim BVB. Note: 4. © getty 9/35 KEVIN KAMPL (2015 für 12 Mio. Euro): 16 Einsätze, 3 Assists und eher eine Enttäuschung - der Wintertransfer kam in eine schwach spielende Mannschaft und konnte kaum auf sich aufmerksam machen. Nach einem halben Jahr ging er zu Leverkusen. Note: 4,5. © getty 10/35 ADNAN JANUZAJ (2015 per Leihe): Kam beim BVB überhaupt nicht zurecht, sammelte vorwiegend Spielminuten in der Europa League. Insgesamt nur mit 518 Spielminuten und drei Torvorlagen. Es folgte der Leih-Abbruch und die Rückkehr zu United. NOTE: 6. © getty 11/35 OUSMANE DEMBELE (2016 für 15 Mio. Euro): Glänzte mit 32 Scorerpunkten in 50 Spielen, am Saisonende stand der DFB-Pokalsieg. Erzwang dann unrühmlich per Streik seinen Abgang zu Barca. Sorgte aber für ein sattes Transferplus von über 100 Mio. Note: 1. © getty 12/35 RAPHAEL GUERREIRO (2016 für 12 Mio. Euro): Der BVB bewies beim Portugiesen ein gutes Näschen und sicherte sich Guerreiro schon vor dessen EM-Titelgewinn im Sommer. Unter Tuchel bärenstark. Leider oft verletzt und defensiv bisweilen anfällig. Note: 2,5. © getty 13/35 EMRE MOR (2016 für 9,75 Mio. Euro): Der Türke brachte großes Talent und starke Dribblings mit, aber auch eine egoistische Spielweise und wenig Durchsetzungsvermögen. Tuchels Geduld war bald am Ende. 19 Pflichtspiele, 3 Torbeteiligungen. Note: 5. © imago images 14/35 MARC BARTRA (2016 für 8 Mio. Euro): Identifizierte sich glaubhaft mit dem Klub, wirklich konstante Leistungen zeigte der Spanier aber nicht - trotz 10 Torbeteiligungen in 51 Pflichtspielen. Verletzte sich beim Anschlag auf den BVB-Bus schwer. Note: 3,5. © imago images 15/35 MIKEL MERINO (2016 für 3,75 Mio. Euro): Bekam kaum Spielanteile. Deutete einige Male sein strategisches Geschick an, nach 9 Pflichtspielen wurde er aber nach Newcastle verliehen - für 3 Millionen. Note: 5. © imago images 16/35 ALEXANDER ISAK (2017 für 8,6 Mio. Euro): Ein rätselhafter Transfer, denn er bekam trotz 4 Trainern nie eine echte Chance - was freilich auch etwas heißen muss. Kam nur auf ein Tor in 13 Pflichtspielen. Note: 5. © getty 17/35 ANDREJ YARMOLENKO (2017 für 25 Mio. Euro): Sollte in Dembeles Fußstapfen treten, offenbarte aber vor allem spielerische Mängel. Nach nur einer Saison mit je sechs Toren und Assists in 26 Spielen ging er zu West Ham. Note: 5. © getty 18/35 JADON SANCHO (2017 für 20,59 Mio. Euro):Verzauberte mit seinen Dribblings. Schoss insgesamt 50 Tore, bereitete 65 weitere vor und brachte 85 Mio. Ablöse bei seinem Abgang nach Manchester. Note: 1. © getty 19/35 DAN-AXEL ZAGADOU (2017 ablösefrei): Brachte viel Potential mit, war aber extrem verletzungsanfällig, um eine noch tragendere Rolle zu spielen. Die Geduld der Bosse war irgendwann aufgebraucht, sein Vertrag wurde nicht verlängert. Note: 4. © imago images 20/35 MANUEL AKANJI (2018 für 21,5 Mio. Euro): Agierte größtenteils als verlässlicher Innenverteidiger, wenn auch nicht immer fehlerfrei. Gute wechselten sich mit schwachen Phasen ab. Ging im Sommer zu Manchester City. Note: 3. © imago images 21/35 SERGIO GOMEZ (2018 für 3 Mio. Euro): Wurde zunächst im Unterbau eingesetzt. Feierte unter Stöger sein BL-Debüt, doch schon anderthalb Jahre später wurde er zu Huesca verliehen. BVB-Bilanz: 7 Pflichtspielminuten. Note: 5. © getty 22/35 MICHY BATSHUAYI (2018 per Leihe für 1,5 Mio. Euro): Sollte den Abgang von Aubameyang kompensieren. Schlug ein wie eine Bombe. 9 Tore in 14 Pflichtspielen erzielte der Belgier. Der BVB wollte ihn fest verpflichten, Chelsea stellte sich quer. NOTE: 1,5. © getty 23/35 AXEL WITSEL(2018 für 20 Mio. Euro): Unter Favre dank starker Leistungen in seinem ersten Jahr gesetzt, wurde dann seinem Anspruch als Führungsspieler immer weniger gerecht und ging in diesem Sommer. Note: 3,5. © imago images / / Thomas Bielefeld 24/35 LEONARDO BALERDI (2019 für 15,5 Mio. Euro): Er kam vor allem beim BVB II zum Einsatz, oben wurde er wohl für zu leicht befunden. In seinen letztlich 8 Pflichtspielen auch nicht immer sattelfest. An OM mit 4,5 Mio. Verlust verkauft. Note: 5,5. © getty 25/35 ACHRAF HAKIMI (2018 per Leihe): Ein Leihgeschäft wie aus dem Lehrbuch! Hakimi avancierte zu einem der Shootingstars der Liga und zeichnete sich vor allem durch sein herausragendes Tempo und Torgefahr aus. Note: 1. © getty 26/35 PACO ALCACER (2019 für 21 Mio. Euro): Erzielte 6 Tore in den ersten 3 BL-Einsätzen in 81 Einsatzminuten. Brach weitere Rekorde und ging nach 26 Buden in 47 Pflichtspielen zu Villarreal. Note: 1,5. © getty 27/35 MATEU MOREY (2019 ablösefrei): Immer dann, wenn Morey sein Potential andeutete, verletzte er sich schwer. So schlimm wie im Mai 2021 erwischte es ihn aber noch nie. Nach langer Pause folgte prompt der nächste Rückschlag. Fehlt wieder lange. Note: 4. © getty 28/35 ERLING HAALAND (2020 für 20 Mio. Euro): 85 Tore in 88 Spielen sprechen für sich. Mit seinem Wechsel für 85 Millionen Euro zu Manchester City machte der BVB im Sommer ordentlich Kasse. Ein Top-Deal. Note: 1. © imago images 29/35 EMRE CAN (2020 für 25 Mio. Euro): Erst ausgeliehen, dann fest verpflichtet. Pendelte immer wieder zwischen Stammelf und Bank, sowie zwischen Abwehr und Mittelfeld. Hängt sich rein, aber auch fehleranfällig. Note: 4,5. © getty 30/35 JUDE BELLINGHAM (2020 für 25 Mio. Euro): Schon in jungen Jahren enorm abgeklärt auf dem Platz. Wurde schnell Stammspieler, Leistungsträger und ist nun dritter Kapitän. Wurde auch immer treffsicherer. Es wird schwer, ihn lange beim BVB zu halten. Note: 1. © imago images 31/35 THOMAS MEUNIER (2020 ablösefrei): Der Belgier spielte nach seiner dünnen ersten Saison eine gute EM und zeigte sich in der darauffolgenden Saison deutlich verbessert in allen Belangen. Unumstritten ist er aber längst nicht. Note: 4,5. © getty 32/35 REINIER (2020 per Leihe): Hatte es schwer, weil er ohne Spielpraxis nach langer Corona-Pause aufschlug und sich später selbst mit Covid-19 infizierte. In seinen wenigen Spielen meist unsichtbar und taktisch grün hinter den Ohren. Note: 6. © getty 33/35 DONYELL MALEN (2021 für 30 Mio. Euro): Hat in seiner wechselhaften Debütsaison mit neun Toren und sechs Vorlagen in 37 Einsätzen nicht vollends überzeugt. Auch weiterhin oft glücklos vor dem Tor, aber stets engagiert. Note: 4,5. © imago images 34/35 SEBASTIEN HALLER (2022 für 31 Mio. Euro): Der Ex-Frankfurter sollte Haaland ersetzen, bekam dann aber während der Saisonvorbereitung die Schock-Diagnose Hodenkrebs. Hat daher noch keine Minute für den BVB absolvieren können. Keine Bewertung. © getty 35/35 KARIM ADEYEMI: In der Bundesliga bisher ohne Scorerpunkt und derzeit eher mit einem Formtief beschäftigt. Gerade gegen den Ball hat er noch reichlich Luft nach oben. In der Offensive trifft er zu häufig die falschen Entscheidungen. Keine Bewertung.

BVB, News: Dortmund-Ziel Daichi Kamada spricht über Winter-Transfer

Daichi Kamada hat sich klar zu einem möglichen Winter-Abgang von Eintracht Frankfurt geäußert. "Ich bleibe diese Saison in Frankfurt. Auch wenn es mit anderen Klubs Gespräche im Winter geben könnte, habe ich kein Interesse an einem sofortigen Abgang. Ich habe bereits beschlossen, dass ich mit diesem Trainer und diesem Team die Saison zu Ende spielen will", sagte Kamada.

Zuletzt rankten sich immer wieder Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund, der BVB hat offenbar schon Kontakt zum japanischen WM-Fahrer aufgenommen. Sein Vertrag bei der SGE läuft im Sommer 2023 aus, er dann wäre also ablösefrei zu haben.

Doch auch Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung bei den Hessen finden statt: "Natürlich führen wir Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Nach meinen erbrachten Leistungen ist das auch keine große Überraschung", sagte Kamada.

