BVB, News und Gerüchte: Plädoyer für Mats Hummels - Betretungsverbot für Fans

Ein Ex-Nationalspieler hat sich für WM-Nominierungen von Mats Hummels und Youssoufa Moukoko stark gemacht. Vor der Bundesligapartie gegen Bochum wurden Betretungsverbote ausgestellt. Auf die zweite Mannschaft wartet eine große Herausforderung. News und Gerüchte zum BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Plädoyer für Hummels und Moukoko

Markus Babbel, ehemaliger deutscher Nationalspieler und Bayern-Profi, hat sich für eine Nominierung der Dortmunder Mats Hummels und Youssoufa Moukoko für die WM stark gemacht. Über Hummels sagte er bei Sky: "Ich bin ein großer Fan der Leistungsgesellschaft. Hummels ist in dieser Saison einer der wenigen Konstanten beim BVB. Wenn er auf dem Platz stand, hat er immer seine Leistung abgerufen. Er hat die internationale Erfahrung und bringt auch viel Führungsqualitäten mit."

Babbel habe "auch keinen Spieler gesehen, der Hummels auf fünf Meter drei abgenommen hat", ergänzte dieser bezüglich der immer wieder vorgebrachten Kritik, dass der BVB-Verteidiger für Spiele auf höchstem Niveau zu langsam sei. "Dortmund hat im Sommer mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle zwei Alternativen geholt, gespielt hat aber immer Hummels. Das ist ein klares Zeichen."

Ähnlich positiv äußerte sich Babbel zu Moukoko, der eine "tolle Entwicklung" genommen habe und ein "belebendes Element" im Dortmunder Spiel sei. Zudem brauche es in einem Turnier wie einer WM "Spieler, die einfach nur dankbar sind, dass sie mit dabei sind. Diese Rolle könnte ich mir bei Moukoko gut vorstellen. Wenn er im Training aber gut performt, kann er auch die Chance bekommen."

Nach dem WM-Aus von Timo Werner werden für die Position an vorderster Front unter anderem Moukoko, Niclas Füllkrug oder Lukas Nmecha gehandelt. Bundestrainer Hansi Flick wird seinen Kader für die WM in Katar am 10. November bekannt geben. Drei Tage später versammelt sich das Team in Frankfurt und bricht dann für ein fünftägiges Trainingslager in den Oman auf, inklusive WM-Generalprobe am 16. November.

Flick hatte zuletzt bestätigt, dass es eine "klare Absprache" mit Hummels bezüglich der WM gebe.

BVB, News: Polizei spricht Betretungsverbote für Bochum-Spiel aus

Vor dem Heimspiel in der Bundesliga gegen den VfL Bochum (ab 15.30 Uhr im Liveticker) sind sieben Fans mit einem Betretungsverbot belegt worden. Das teilte die Polizei auf Anfrage der Ruhr Nachrichten mit. Es handle sich um "Fans unterschiedlicher Vereine", gegen die das so genannte Bereichsbetretungsverbot ausgesprochen wurde.

Denkbar seien neben den beiden beteiligten Klubs auch Anhänger vom 1. FC Köln oder Rot-Weiss Essen, die Verbindungen zu Teilen der Dortmunder Fans pflegen. In der Bochumer Fanszene gibt es Kontakte zu Anhängern des FC Bayern. Hintergrund der Maßnahme sind Vorfälle beim letzten Auswärtsspiele des BVB in Bochum (4:3) sowie in den Jahren zuvor.

Sollten sich die betroffenen Fans nicht an die Maßnahmen rund um die Partie, die als Hochrisikospiel eingestuft ist, halten, wird ein "Zwangsgeld" verhängt, das sich unter anderem nach der Anzahl der bisherigen Verstöße richtet. Bei Nichtbeachtung der Polizeimaßnahmen können zudem ein Platzverweis sowie eine Gewahrsamnahme für die Dauer des Spiels ausgesprochen werden.

BVB: Reus vor Comeback gegen Bochum

Marco Reus steht rund zwei Wochen vor dem Start der WM in Katar vor seinem Comeback bei Borussia Dortmund. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass er einsatzfähig ist", sagte BVB-Coach Edin Terzic vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum. Reus hatte sich Mitte Oktober erneut am Sprunggelenk verletzt und scheint nun rechtzeitig zur WM wieder fit zu sein.

Raphael Guerreiro wird nach muskulären Problemen gegen Bochum wieder im Kader stehen, ebenso wie die zuletzt angeschlagenen Gregor Kobel und Mats Hummels.

Vor. BVB-Aufstellung gegen Bochum: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, T. Hazard - Bellingham, Özcan - Adeyemi, Brandt, Reyna - Moukoko

BVB, News: Dortmund II gegen "beste Mannschaft der Liga"

Die Amateure des BVB treffen am Samstag in der 3. Liga auf Aufsteiger SV Elversberg, der die Tabelle sensationell anführt. "Die Anzahl der Tore ist beeindruckend. Sie haben dreimal so viele wie wir geschossen. Elversberg hat viele Spiele sehr souverän und deutlich gewonnen. Im Moment sind sie, auch unabhängig von der Tabelle, die beste Mannschaft der Liga", schwärmte BVB-Trainer Ingo Preußer vor dem direkten Aufeinandertreffen.

Die Reise ins Saarland können allerdings auch die Borussen mit mächtig Selbstvertrauen antreten, seit sechs Spielen ist das Team ungeschlagen, blieb zudem viermal in Folge ohne Gegentor und arbeitete sich nach schwachem Start in der Tabelle auf Platz zwölf nach oben. "Es gibt natürlich, losgelöst von den Ergebnissen, noch ein paar Dinge, die wir besser machen möchten. Aber es ist sehr erfreulich, wie es im Moment läuft", sagte Preußer.

Als positive Entwicklungen nannte Preußer die Arbeit an den defensiven Standards sowie deutlich Verbesserungen im Gegenpressing. "Wir können den Gegner jetzt schneller unter Druck setzen." Dies soll sich gegen Elversberg im Idealfall fortsetzen.

Eine 1, zweimal Note 5: Die Ü30-Transfers des BVB seit 2000 im Check © getty 1/29 Die Dortmunder Borussia ist eigentlich für die exzellente Ausbildung von jungen Spielern bekannt. In der Vergangenheit setzte der BVB aber auch auf einige Ü30-Spieler. SPOX hat sich diese Transfers genauer angeschaut und den Check gemacht. © getty 2/29 JÖRG HEINRICH (30 Jahre alt, 2000/01 von der AC Florenz - Ablöse: 4,1 Mio. Euro): Anderthalb Jahre blieb er während seines ersten Engagements in Dortmund. Ging 1998 für die damalige Rekordsumme von 25 Mio. Mark nach Florenz. © getty 3/29 Nach dem Meistertitel (1996) und Champions-League-Triumph (1997) im ersten Stint holte er beim zweiten - im reiferen Alter - nochmal die Schale (2002) und um ein Haar den UEFA Cup. Note: 1. © getty 4/29 ANDRÉ BERGDÖLMO (31 Jahre alt, 2003/04 von Ajax Amsterdam – Ablöse: 300 Tsd. Euro): Der Innenverteidiger kam von Ajax während einer schwierigen Phase nach Dortmund und machte 37 Pflichtspiele ohne Tor. © getty 5/29 Wurde häufig zum Sündenbock auserkoren, spielte allerdings auch teils unterirdisch. Nach Ablauf seines Zweijahresvertrages ging es für ihn zum FC Kopenhagen weiter. Heute Assistenztrainer in Norwegen. Note: 5. © getty 6/29 GUILLAUME WARMUZ (33 Jahre alt, 2003/04 vom FC Arsenal – ablösefrei): Konkurrierte während seiner BVB-Zeit mit Roman Weidenfeller um den Posten als Nummer eins, zog gegen die spätere BVB-Legende aber letztlich den Kürzeren. © getty 7/29 Als er nicht mehr über den Posten des Ersatzkeepers hinauskam, verließ er Dortmund und wechselte zur AS Monaco. Dort beendete er im Jahr 2007 auch seine Karriere. Note: 4. © getty 8/29 MARC ZIEGLER (31 Jahre alt, 2007/08 vom 1. FC Saarbrücken – Ablöse: 250 Tsd. Euro): Wurde im Sommer 2007 als zweiter Mann hinter Stammtorhüter Roman Weidenfeller verpflichtet und mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. © getty 9/29 Als sich Weidenfeller zur Rückrunde einer Schulter-Operation unterziehen musste, durfte er ran und vertrat den Dortmunder Stammkeeper würdig. Ab der Spielzeit 2008/09 dann wieder zweiter BVB-Torhüter. Note: 3. © getty 10/29 DIEGO KLIMOWICZ (32 Jahre alt, 2007/08 vom VfL Wolfsburg – Ablöse: 1,5 Mio. Euro): War in Wolfsburg noch treffsicherer Publikumsliebling. Beim BVB kam er hingegen nie über die Rolle eines Joker-Stürmers hinaus. © getty 11/29 Erzielte in dieser Rolle immerhin elf Tore in 45 Einsätzen. War in der Saison 2007/08 sogar bester Joker der Bundesliga, als er fünf Treffer nach Einwechslung erzielte. Anfang 2009 wechselte er zum VfL Bochum. Note: 4. © getty 12/29 ROBERT KOVAC (33 Jahre alt, 2007/08 von Juventus Turin – ablösefrei): Kehrte nach seinem Juventus-Abenteuer noch für anderthalb Jahre in die Bundesliga zum BVB zurück. Seine besten Zeiten hatte der Verteidiger da aber schon hinter sich. © getty 13/29 In seiner ersten Spielzeit absolvierte er immerhin noch 27 Einsätze, insgesamt durchlebte der BVB aber eine schwache Spielzeit und wurde nur Tabellen-13. Kam nach der Sommerpause dann kaum noch zum Einsatz, weshalb er nach Zagreb wechselte. Note: 3. © getty 14/29 ALEXANDER BADE (37 Jahre alt, 2007/08 vom SC Paderborn – Ablöse: 110 Tsd. Euro): Nur einen einzigen Einsatz absolvierte der Torwart für die Dortmunder Borussia – am 10. Februar 2008 stand er gegen den FC Schalke 04 im Kasten. © getty 15/29 Als die etatmäßige Nummer zwei Marc Ziegler dann wieder zurückkehrte, musste er zurück auf die Bank. Im folgenden Sommer verließ er dann den Verein. Später noch als Co-Trainer von Peter Stöger bei den Dortmundern aktiv. Note: 5. © getty 16/29 YOUNG-PYO LEE (31 Jahre alt, 2008/09 von Tottenham Hotspur – Ablöse: 500 Tsd. Euro): Der Verpflichtung des Koreaners ging eine Verletzung des Stamm-Linksverteidigers Dede voraus, den Lee vertreten sollte. © getty 17/29 Das tat er über weite Strecken auch. Als Dede dann wieder zurückkehrte, fand sich Lee jedoch auf der Bank wieder. Eine Vertragsverlängerung scheiterte, weshalb der Koreaner nach nur einem Jahr den Klub wieder verließ. Note: 4. © getty 18/29 ANTONIO DA SILVA (32 Jahre alt, 2010/11 vom Karlsruher SC – ablösefrei): Hatte sich bereits während der Saisonvorbereitung beim BVB im Training fit gehalten und wurde danach für insgesamt zwei Jahre unter Vertrag genommen. © getty 19/29 Während seiner ersten Spielzeit mit 28 Einsätzen noch wichtiger Bestandteil des Meisterkaders wurden seine Einsätze im zweiten Jahr deutlich weniger. Gewann dennoch zwei Meisterschaften, ehe er seine Karriere Ende 2013 beendete. Note: 2,5. © getty 20/29 MANUEL FRIEDRICH (34 Jahre alt, 2013/14 – vereinslos): Wurde kurzfristig vom Verein unter Vertrag genommen, nachdem sich die beiden etatmäßigen Innenverteidiger Mats Hummels und Neven Subotic in der Vorbereitung verletzt hatten. © getty 21/29 Blieb auch nur insgesamt ein Jahr in Dortmund, wobei er immerhin 15 Pflichtspiele absolvierte. Erzielte sogar einen Treffer – ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Verein Werder Bremen. Note: 3,5. © getty 22/29 MARWIN HITZ (30 Jahre alt, 2018/19 vom FC Augsburg – ablösefrei): War über Jahre eine verlässliche Nummer zwei hinter Roman Bürki. Als dieser dann zur Saisonhälfte 20/21 seinen Stammplatz verlor, durfte Hitz sogar als Stammkeeper ran. © getty 23/29 Erst mit der Verpflichtung von Gregor Kobel musste Hitz wieder auf der Bank Platz nehmen. Im vergangenen Sommer verließ er den Verein schließlich nach vier gemeinsamen Jahren in Richtung des FC Basel. Note: 3. © getty 24/29 MATS HUMMELS (30 Jahre alt, 2019/20 vom FC Bayern – Ablöse: 30,5 Mio. Euro): Sein zweites Engagement, nachdem er den BVB zwischen 2016 und 2019 für seinen Jugendverein Bayern München verlassen hatte. © getty 25/29 Hat nicht mehr ganz die (Welt-)Klasse früherer Tage, ist aber auch heute noch ein wichtiger Faktor im Dortmunder Defensivspiel. Aktuell gibt es sogar Stimmen, die sein Nationalmannschafts-Comeback fordern. Note: 2,5. © getty 26/29 ALEXANDER MEYER (31 Jahre alt, 2022/23 von Jahn Regensburg – ablösefrei): Nach den Abgängen von Roman Bürki und Marwin Hitz holte der BVB den Keeper als neue Nummer zwei hinter Stammtorwart Gregor Kobel. © getty 27/29 Diesen Job erfüllt Meyer seitdem tadellos. Durfte ran, als sich Kobel verletzte und zeigte in den dortigen Auftritten ansprechende Leistungen. Aktuell wieder ins zweite Glied zurückgerückt, da Kobel wieder fit ist. Note: 3. © getty 28/29 ANTHONY MODESTE (34 Jahre alt, 2022/23 vom 1. FC Köln – Ablöse: 5,1 Mio. Euro): War mehr eine Not- als eine Wunschlösung. Wurde verpflichtet, da Sébastien Haller eine Krebs-Diagnose erhielt und der BVB einen neuen Stürmer brauchte. © getty 29/29 Seitdem erzielte der Franzose zwei Treffer in 17 Spielen, von "in Dortmund angekommen" kann man also noch nicht sprechen. Zuletzt musste er sogar öfter auf der Bank Platz nehmen und Youssoufa Moukoko den Vortritt lassen. Note: 4.

BVB: Die restlichen Spiele bis zur WM-Pause