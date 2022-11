BVB, News und Gerüchte: Kritik an Stürmer Donyell Malen - Signal-Iduna-Park mit "bester Stimmung Europas"

Die Kritik an BVB-Stürmer Donyell Malen wird lauter. Die beiden Außenverteidiger Tom Rothe und Marius Wolf fallen bei Borussia Dortmund bis zum Jahresende aus. Und: Dem Signal Iduna Park wurde die "beste Stimmung Europas" attestiert. News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

BVB, News: Kritik an Donyell Malen wird lauter

Nach dem 1:1 beim FC Kopenhagen äußerte sich Anthony Modeste etwas genervt von Mitspieler Donyell Malen, er habe ihm eine Chance vom Fuß genommen. Doch während Modeste direkt seine Kritik relativierte, wird anderswo die Kritik lauter. "Der turnt jetzt überall rum, wo er meint, rumturnen zu müssen", bewertete DAZN-Experte Tim Borowski die Leistung des Niederländers. "Das ist eigentlich ein Mannschaftssport", so Borowski weiter: "Du kannst nicht komplett alleine das spielen, was du gerne möchtest."

Das schlägt in eine ähnliche Kerbe wie Modestes Versöhnungsversuche. Der nahm zwar sich selbst in die Pflicht, forderte jedoch: "Wir müssen zusammenarbeiten. Wir sind ein Team."

BVB, News: Tom Rothe und Marius Wolf fallen bis Jahresende aus

Die beiden Außenverteidiger Tom Rothe und Marius Wolf werden Borussia Dortmund bis zum Jahresende fehlen. Wolf wird von einer infektbedingten Störung des Gleichgewichtssinns geplagt, Rothe erlitt eine Knochenstauchung. Damit zerschlagen sich auch die Underdog-Hoffnungen auf einen WM-Platz für Marius Wolf als Rechtsverteidiger.

BVB, News: Signal Iduna Park hat "beste Stadion-Stimmung in Europa"

Die internationale Sportwebsite 1sports1 zeichnete die besten Stadien Europas aus - sortiert nach Stimmung. Die Borussia-Fans und ihr Signal Iduna Park landeten dabei auf dem ersten Platz. Noch vor Galatasarays Nef Stadyumu und dem Celtic Park in Schottland. "Der schwarz-gelbe See von Dortmund-Fans füllt das größte Stadion in Deutschland problemlos bei jedem Spiel im Signal Iduna Park", beschreibt die Seite die Stimmung beim BVB, "kein anderer klub der Welt kann so ein unfassbares Erlebnis bieten."

Vor allem das Leben in der Kurve wird dabei gelobt. "All die Choreografien, Flaggen und Banner in gelb und schwarz sehen aus wie eine natürliche Warnung an die gegnerischen Fans und das Team." In das "Westfalenstadion" passen bei Bundesliga-Duellen 81.365 Zuschauer. Die komplette Stehplatz-Kurve mit knapp 25.000 Plätzen ist in der Form einmalig.

BVB, News: Dortmund schwächstes Bundesligateam bei Ecken

Borussia Dortmund ist das schwächste Team der Bundesliga, wenn es darum geht, eigene Eckbälle in Tore umzumünzen. In der laufenden Saison haben die Borussen schon 80 Ecken in den Strafraum geschlagen, doch kein einziges Mal konnte man daraus ein Tor erzielen. Kein Bundesligateam ist ineffizienter in der Eckball-Verwertung.

BVB: Die restlichen Spiele bis zur WM-Pause