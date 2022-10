WM-Aus für Gladbacher - Hoffen auf Rückrunde

Nationalspieler Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach verpasst wie befürchtet die WM in Katar. "Wir müssen vorsichtig mit ihm sein. Ich rechne nicht mit ihm vor der WM-Pause", sagte Gladbach-Trainer Daniel Farke am Samstagabend bei Sky: "Ich hoffe, dass er in der Rückrunde wieder zur Verfügung steht."

Neuhaus, der ohnehin nur geringe Chancen auf das WM-Ticket hatte, fehlt wegen einer Teilruptur des hinteren Kreuzbands im rechten Knie bereits seit September. Es habe Kontakt mit Bundestrainer Hansi Flick gegeben, sagte der 25-Jährige am Samstag bei Sky: "Wir haben die Situation besprochen, auch wenn es für mich schon länger feststand."

Neuhaus musste zwar nicht operiert werden, eine lange Pause bleibt ihm aber nicht erspart.