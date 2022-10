Die Trainersuche beim VfB Stuttgart: Viele Experten, keine Lösung

Trainer weg, kein neuer da: Stuttgart tut sich vor dem Kellerduell mit Bochum in der wichtigsten Personalie schwer.

Es ist ja nicht so, als hätten sie beim VfB Stuttgart nicht genügend Experten für die Trainersuche. Da ist Sportdirektor Sven Mislintat, Beiname Diamantenauge. Da sind die Berater Philipp Lahm und Sami Khedira, zwei echte Weltmeister. Und da ist auch noch Alexander Wehrle, der mächtige Vorstandschef. Aber da ist am Samstag (15.30 Uhr) im Kellerduell mit dem VfL Bochum: noch immer kein neuer Chefcoach.

"Nicht für ein paar Spiele oder ein halbes Jahr", soll der erhoffte Heilsbringer die Schwaben übernehmen, hatte Mislintat nach der Entlassung des vielfach beliebten Pellegrino Matarazzo betont, sondern wie der Ex "am besten für weitere 1000 Tage." Doch der VfB tut sich schwer, einen neuen Trainer zu verpflichten - offenbar nicht obwohl, sondern gerade weil so viele Experten mitreden.

Der Boulevard spottet schon über die größte "Trainerfindungskommission", (TFK) seit "Kaiser" Franz Beckenbauer und seine Getreuen 2004 beim DFB Jürgen Klinsmann als Erben von Rudi Völler inthronisierten. Die Kernfragen beim VfB: Soll es ein erfahrener "Retter" sein, den sich angeblich Wehrle wünscht? Oder ein "Entwickler" für die jüngste Mannschaft der Liga, den Mislintat bevorzugen soll?

Das Verhältnis zwischen Wehrle und Mislintat ist nicht frei von Belastungen, ob der Sportchef über das Ende seines auslaufenden Vertrages hinaus bleibt, offen. Im Januar kommt der frühere Kapitän Christian Gentner als Leiter Lizenzspielerabteilung - und Schattenmann von Mislintat.

Top-Kandidaten auf die Matarazzo-Nachfolge: Der Nächste sagt ab © imago images 1/18 PELLEGRINO MATARAZZO musste nach neun Spielen ohne Bundesliga-Sieg trotz großer Beliebtheit bei den Fans seinen Platz bei den Schwaben räumen: Nach genau 100 Pflichtspielen und dem 0:1 gegen Union Berlin. © getty 2/18 2020 hatte der 44-jährige Italo-Amerikaner den VfB zurück in die Bundesliga geführt und ihn dann mit Rang neun und 15 im Oberhaus gehalten. Das Saisonfinale gegen Köln wird für immer unvergessen bleiben. © getty 3/18 SEBASTIAN HOENEß war laut Sky aktuell DER Top-Kandidat für den Trainerposten in Stuttgart - dazu soll es bereits mehrere Gespräche gegeben haben. © getty 4/18 Aber auch der 40-Jährige, der in Hoffenheim zumindest phasenweise zu überzeugen wusste, hat laut Sky abgesagt - und zwar wegen der "Abstimmungsprobleme in der Führungsetage". © getty 5/18 DINO TOPPMÖLLER: Wie die Bild berichtet, sind die Schwaben heiß auf Julian Nagelsmanns Co-Trainer. Wie lange der Vertrag des 41-Jährigen beim FCB läuft, wurde nie offiziell kommuniziert. © getty 6/18 Toppmöller wäre ein "typischer" Mislintat-Trainer und könnte perfekt passen. Für Toppmöller wäre es eine riesige Chance, den Schritt zum Bundesliga-Coach zu machen. Aber lässt ihn Bayern ziehen? © imago images / Sven Simon 7/18 Laut Sky fällt die Antwort auf diese Frage negativ aus. Es bestehe zwar Interesse aufseiten der Schwaben, aber Toppmöller wolle auf jeden Fall in München bleiben. Das bestätigte auch Vater Klaus gegenüber Sport1. © getty 8/18 MICHAEL WIMMER, bisher Co-Trainer unter Matarazzo, ist die aktuelle Interimslösung - wird er doch länger bleiben als Mislintat aktuell plant? Möglich, denn die Trainersuche geschaltet sich schwierig - das sind die potenziellen Matarazzo-Nachfolger. © getty 9/18 ZSOLT LÖW war schon vor drei Jahren ein Thema beim VfB, dann entschied man sich aber für Matarazzo. Dieses Mal waren die Stuttgarter wieder interessiert, der Assistent von Thomas Tuchel hat laut Sky aber bereits abgesagt. © getty 10/18 Unter anderem, weil er seiner Familie, die in London lebt, nicht schon wieder einen Umzug zumuten möchte, schreibt die Stuttgarter Zeitung. Auch laut dem Kicker ist seine Anstellung sehr unwahrscheinlich. © getty 11/18 Auch DOMENICO TEDESCO hat laut der Bild bereits abgesagt. Tedesco hat zwar eine Verbundenheit zum VfB, scheint aber von einem Engagement aktuell nicht überzeugt. © getty 12/18 Denn: Die Zukunft von Sportdirektor Mislintat ist ungeklärt, sein Vertrag läuft 2023 aus. Ob er sich mit Vorstandsboss Alexander Wehrle auf eine weitere Zusammenarbeit einigen kann, scheint völlig offen. Das schreckt einige Kandidaten ab. © getty 13/18 PETER BOSZ wurde am vergangenen Sonntag in Lyon entlassen. In der Vorsaison führte er die Gones mit dem wohl zweitbesten Kader der Ligue 1 nur auf Rang acht und nach den bisher zehn Spielen steht OL erneut nur auf Platz neun. Ob er dem VfB helfen könnte? © getty 14/18 Die Bundesliga kennt der Niederländer jedenfalls, er coachte zuvor den BVB und Leverkusen. © getty 15/18 GERARDO SEOANE ist seit dem 5. Oktober und seinem Aus bei Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen verfügbar und überzeugte in der vergangenen Saison mit Rang drei und tollem Offensivfußball. Ob der Schweizer direkt wieder neu anfangen will? © getty 16/18 ADI HÜTTER ist einer der zwei heißesten Namen, wenn es um die Matarazzo-Nachfolge geht. Schon vor der Entlassung des Italo-Amerikaners nannte der Kicker den Namen Hütter als möglichen Nachfolger. © getty 17/18 Nach nur einer enttäuschenden Saison musste der Österreich zuletzt aus Mönchengladbach verschwinden, seit Sommer steht er ohne Verein da. © imago images 18/18 PETER ZEIDLER steht ebenfalls für richtig attraktiven Fußball und soll auch auf der VfB-Liste stehen. Wird Coach des FC St. Gallen mit VfB-Vergangenheit am Ende der neue Mann in Stuttgart?

VfB Stuttgart: Tedesco, Löw und Hoeneß sagen ab

Angesichts der Gemengelage wundert es wenig, dass die Trainerkandidaten Domenico Tedesco, Zsolt Löw und Sebastian Hoeneß abgesagt haben sollen - Letzterer laut Sky wegen der "Abstimmungsprobleme in der Führungsetage". Der ebenfalls kontaktierte Dino Toppmöller bleibt lieber Assistent von Julian Nagelsmann in München.

Adi Hütter sei noch im Rennen, heißt es. Beim Duell des in neun Ligaspielen noch sieglosen Tabellenvorletzten mit dem Schlusslicht wird Interimscoach Michael Wimmer auf der Bank sitzen.

Dessen Auftritt am Freitag warf die Frage auf, warum Matarazzo überhaupt entlassen wurde. Er sehe keinen Anlass, "krampfhaft irgendwas anders zu machen" als sein bisheriger Chef, sagte der 42-Jährige.

Wimmer hatte den damals gesperrten Matarazzo bereits Anfang September gegen Schalke (1:1) vertreten. Er schickt ein "verunsichertes" Team auf den Platz, dem die gesperrten Stützen Serhou Guirassy und Atakan Karazor fehlen. Die Profis seien von Matarazzos Entlassung "emotional getroffen", die Stimmung anfangs "gedrückt" gewesen, berichtete Wimmer.

Als mögliche Dauerlösung sieht er sich nicht, es gebe "eine klare Absprache" mit dem VfB: Er bleibe, "bis ein neuer Trainer da ist". Egal, wie lange die "TFK" noch braucht.