Bevor der FC Bayern München im morgigen Topspiel auf den SC Freiburg trifft, findet heute noch die Jahreshauptversammlung statt. Wie Ihr die Veranstaltung live im TV und Livestream sehen könnt, bekommt Ihr hier gezeigt.

Der FC Bayern München sorgt zwar hauptsächlich auf dem Rasen für Spektakel, doch zählt mittlerweile auch die jährliche Jahreshauptversammlung des Rekordmeisters zu den Events, die man nicht verpassen darf. Im vergangenen Jahr etwa kam es zum Eklat, als ein Antrag eines Mitglieds, die Kooperation mit dem Ärmelsponsor Qatar Airways nicht zu verlängern, abgelehnt wurde und daraufhin eine besonders gereizte Stimmung herrschte. Beim Thema Katar und Menschenrechte zeigten die Bayern-Bosse keine Einsicht, darauf folgten unter anderem auch "Hainer raus"-Rufe. Ehrenpräsident Uli Hoeneß beschrieb die JHV sogar als "schlimmste Veranstaltung", die er "je beim FC Bayern erlebt" habe. Wird es dieses Jahr ähnlich werden, da Katar wohl erneut ein Thema sein wird? Man wird sehen.

Die Jahreshauptversammlung findet am heutigen Samstag, den 15. Oktober, im Münchner Audi Dome statt. Um 18 Uhr geht die Veranstaltung los. Wer direkt vor Ort mit dabei sein möchte, muss mindestens 18 Jahre alt und seit dem 1. Januar 2022 Vereinsmitglied sein oder einfach mindestens ein Jahr Vereinsmitglied sein.

© getty Uli Hoeneß sorgte zuletzt mit Aussagen zu der WM in Katar für Aufsehen. Diese nahmen einigen Bayern-Anhängern mit Unmut zur Kenntnis.

Wer zeigt / überträgt Jahreshauptversammlung des FC Bayern München heute live im TV und Livestream?

Um die Übertragung der Jahreshauptversammlung kümmert sich der FC Bayern München selbst, indem er auf diversen Plattformen die Veranstaltung live überträgt. Der Livestream dazu wird auf der Homepage, dem YouTube-Kanal und auf der Facebook-Seite des deutschen Rekordmeisters kostenlos angeboten.

Jahreshauptversammlung des FC Bayern: Die Tagesordnung

Die JHV umfasst in diesem Jahr neun Punkte und beginnt mit dem Bericht des Präsidenten Herbert Hainer, der sich nach drei Jahren der Wiederwahl stellt. "Ich würde mich sehr glücklich schätzen, dem Verein weitere drei Jahre als Präsident zu dienen", wird der 68-Jährige in einer offiziellen Aussendung zitiert. "Es ist mir eine Ehre, ein Teil dieses Klubs mit seiner einzigartigen Fan-Gemeinde zu sein."

Mit 98 Prozent wurde er 2019 als Nachfolger von Uli Hoeneß gewählt. "Er wird bei dieser Wahl sicherlich schlechter abschneiden als beim letzten Mal. Ich rechne aber dennoch mit einem klaren Ergebnis", sagte Alexander Salzweger, Sprecher des Club Nr. 12, der Vereinigung aktiver Bayern-Fans, im Interview mit SPOX und GOAL.

1. Bericht des Präsidenten 2. Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten 3. Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss 4. Entlastung des Präsidiums 5. Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG 6. Wahl des Präsidiums 7. Wahl des Ehrenrates 8. Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss 9. Verschiedenes

© getty Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München, stellt sich am 15. Oktober im Rahmen der Jahreshauptversammlung zur Wiederwahl.

FC Bayern in der Bundesliga: Tabelle vor dem 10. Spieltag

Anders als im vergangenen Jahr findet die JHV an einem Samstag statt. "Für unsere Mitglieder ist es immer am besten, wenn die Jahreshauptversammlung an einem Heimspielwochenende stattfindet. Zudem erleichtert die Terminierung am Samstag vielen Berufstätigen die Teilnahme, weil sie so eine entspanntere Anreise haben", erklärte Hainer die Ansetzung. Morgen, um 19.30 Uhr, muss der FC Bayern zuhause gegen den Tabellenzweiten SC Freiburg ran. Die Breisgauer liegen in der Tabelle zwei Punkte vor dem Meister.