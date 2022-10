SPOX-Voting: Wer soll das Traineramt beim VfB Stuttgart übernehmen?

Seit der Entlassung von Pellegrino Matarazzo am Montag steht der VfB Stuttgart ohne Trainer da. Wir wollen deshalb von Euch wissen: Wer soll den Posten des Chefcoaches bei den Schwaben übernehmen?

Mehrere Kandidaten wurden von verschiedensten Medien bereits als Nachfolger für Matarazzo genannt. Dieser hatte seinen Posten, welchen er mehr als 1000 Tage innehatte, nach lediglich fünf Punkten aus neun Spielen räumen müssen.

"Nach einer eingehenden Analyse der vergangenen Saison, als wir bekanntermaßen erst in letzter Minute den Klassenerhalt sichern konnten, sind wir mit großen Hoffnungen in die neue Spielzeit gestartet. Die bisherigen Resultate haben diese Hoffnungen leider nicht erfüllt. Wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem wir davon überzeugt sind, dass die Trennung von Rino unausweichlich ist", erklärte Sportdirektor Sven Mislintat das Aus des gebürtigen US-Amerikaners.

Zuletzt galt der Ex-Co-Trainer von Thomas Tuchel, Zsolt Löw, als aussichtsreichster Kandidat auf die Matarazzo-Nachfolge. Der kicker nannte neben dem Ungarn aber auch Adi Hütter und Sebastian Hoeneß als mögliche Alternativen.

Ebenfalls im Gespräch sind die erst kürzlich entlassenen Ex-Bundesliga-Coaches Gerardo Seoane und Domenico Tedesco sowie Peter Bosz, der nach einem Saisonfehlstart bei Olympique Lyon freigestellt wurde.

Doch wer ist Euer Top-Kandidat auf das Traineramt des VfB Stuttgart?. Ihr könnt direkt hier im Artikel abstimmen. App-User bitte hier entlang.