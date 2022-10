SPOX-Voting - Topspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern: Wer setzt sich durch?

Im Topspiel der Bundesliga treffen am Samstag der BVB und der FC Bayern aufeinander. Holen die Münchner den neunten Sieg in Folge gegen den großen Rivalen oder hat die Borussia die Nase vorne? Ihr seid gefragt!

BVB gegen FC Bayern. Mehr Topspiel in der Bundesliga geht nicht, auch wenn das Duo derzeit hinter den Überraschungsteams aus Berlin und Freiburg nur auf den Plätzen drei und vier steht. Beide Mannschaften konnten zuletzt in der Champions League Selbstvertrauen sammeln, nachdem es in der Liga den ein oder anderen Strauchler gab.

Wie zu erwarten verteilte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf der PK vor dem Spiel Lob an den Gegner: "Eine spielstarke Mannschaft, über die man nicht zu 100 Prozent vorhersagen kann, was sie in der Grundordnung machen. Mal verteidigen sie hoch, mal gegen spielstarke Mannschaften tief. Dortmund spielt eine gute Saison, sie werden ein Top-Gegner sein."

Auf Bayern-Seite wird Thomas Müller nach Corona-Erkrankung nicht rechtzeitig fit, besser sieht es bei Joshua Kimmich aus. Bei Kingsley Coman reicht es nur für einen Platz auf der Bank. Auf der Gegenseite fehlt Kapitän Marco Reus weiterhin, der zusätzlich zu seiner Sprunggelenksverletzung unter der Woche erkrankte. Der Einsatz von Keeper Gregor Kobel ist noch offen. Giovanni Reyna, Marius Wolf und Mats Hummels stehen sehr wahrscheinlich wieder zur Verfügung, ob für die Startelf ist ebenfalls noch unklar.

Wer kann die personellen Fragezeichen besser kompensieren und setzt sich im Duell der deutschen Schwergewichte durch? Wir wollen Eure Meinung wissen. Für App-User geht es hier entlang!