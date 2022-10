Im ersten Bundesligaspiel am heutigen Sonntag treten der VfL Bochum und Union Berlin gegeneinander an. Alle Informationen zu der Übertragung des Duells und wo Ihr die Partie am 11. Spieltag der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Tabellenerster gegen Tabellenletzter! So lautet am heutigen Tag das Aufeinandertreffen zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum. Wird Union Berlin seiner Favoritenrolle gerecht oder behält der VfL Bochum die Punkte im eigenen Stadion?

VfL Bochum vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Ordets, Danilo Soares - Losilla - Stöger, Osterhage - Antwi-Adjei, Holtmann - P. Hofmann

Riemann - Gamboa, Masovic, Ordets, Danilo Soares - Losilla - Stöger, Osterhage - Antwi-Adjei, Holtmann - P. Hofmann Union Berlin: Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Ryerson - Schäfer, Haberer - Jordan, Becker

VfL Bochum vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und Union Berlin am 11. Bundesliga-Spieltag beginnt am heutigen Sonntag, den 23. Oktober, um 15.30 Uhr. Das Duell wird im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum ausgetragen.

Der tolle Lauf von Union Berlin hält weiterhin an! Die Siegesserie der heutigen Gäste erstreckt sich nunmehr über fünf Pflichtspiele. In der Bundesliga kochte Union Berlin am vergangenen Wochenende den BVB mit 2:0. Ebenfalls mit 2:0 siegte das Team von Urs Fischer unter der Woche im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim. Vor allem die Defensive der Unioner zeigt sich aktuell in hervorragender Verfassung: In den letzten fünf Partien mussten die Union-Keeper Frederik Rönnow und Lennart Grill nicht ein Mal hinter sich greifen.

Tristesse herrscht in der Liga dagegen beim VfL Bochum beim Blick auf die Tabelle. Mit einem mageren Sieg und insgesamt vier Punkten halten die Bochumer aktuell als Tabellenletzte die Rote Laterne in der Bundesliga. In der Liga gab es zuletzt eine deutliche 1:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart. Im DFB-Pokal konnte der VfL Bochum unter der Woche jedoch ein Erfolgserlebnis feiern. Gegen den SV Elversberg setzten sich die heutigen Gastgeber knapp mit 1:0 durch und stehen damit im Achtelfinale des Pokals. Mit Spitzenreiter Union Berlin wartet auf den VfL Bochum heute jedoch eine ganz andere Hausnummer. Dass der VfL Bochum Topteams schlagen kann, zeigte aber der 9. Bundesliga-Spieltag. Mit 3:0 bezwangen die Bochumer vor rund zwei Wochen Eintracht Frankfurt. Wie schlägt sich heute die Mannschaft von Thomas Letsch?

VfL Bochum vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die heutigen Duelle im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts So., 23.10. 15.30 Uhr VfL Bochum Union Berlin So., 23.10. 17.30 Uhr Hertha BSC Schalke 04

VfL Bochum vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem VfL Bochum und Union Berlin könnt Ihr heute auf DAZN live und vollumfänglich sehen. Der Sender zeigt die Bundesligabegegnung exklusiv im TV und Livestream.

Im Pay-TV könnt Ihr am heutigen Nachmittag das Duell zwischen dem VfL Bochum und Union Berlin auf DAZN 2 verfolgen. Dort beginnen die Vorberichte zum Spiel eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff um 14.45 Uhr. Für DAZN sind heute Moderator Freddy Harder, Kommentator Michael Born sowie Experte Seb Kneißl im Einsatz.

© getty Union-Stammtorwart Frederik Rönnow musste seit vier Pflichtspielen nicht hinter sich greifen.

Im Livestream überträgt DAZN heute ebenfalls die Partie zwischen dem VfL Bochum und Union Berlin. Diesen Livestream findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser. Neben den Freitags- und Sonntagsspielen könnt Ihr mit einem DAZN-Abo auch die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen, UFC, Handball und noch viele weitere Sporthighlights sehen. Ein Abo kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr.

VfL Bochum vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

VfL Bochum vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Für Euch verfolgen wir die Partie zwischen dem VfL Bochum und Union Berlin in einem ausführlichem Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr am heutigen Tag keine Szene des Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 11. Spieltag: Die aktuelle Tabelle