Der VfB Stuttgart trifft heute in der Bundesliga auf Union Berlin. SPOX bietet das Spiel zum Mitlesen im Liveticker an.

Tabellenführer Union Berlin kriegt es heute in der Bundesliga mit dem VfB Stuttgart zu tun. Die Eisernen wollen nach der Niederlage am vergangenen Wochenende auch in der Liga wieder zurück in die Spur finden. Ob es ihnen gelingt, könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker mitlesen.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am vergangenen 8. Spieltag zeigte Union Berlin erstmals in dieser Saison Schwäche, als es gegen Eintracht Frankfurt die erste Niederlage einstecken musste (0:2). Nichtsdestotrotz führen die Eisernen weiterhin die Tabelle der Bundesliga an, da die Ergebnisse davor überragend waren. Außerdem haben die Hauptstädter mit dem 1:0-Sieg gegen den FF Malmö in der Europa-League-Gruppenphase die Niederlage bereits wettgemacht. Nun soll es auch in der Liga wieder mit einem Sieg klappen. Auf dem Papier sieht es auf jeden Fall machbar aus, Gegner Stuttgart ist nämlich Vorletzter.

Vor Beginn: Das Spiel wird um 19.30 Uhr angepfiffen und in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin am heutigen 9. Spieltag.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Bundesliga heute im TV und Livestream

Um die Übertragung der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin kümmert sich der Streamingdienst DAZN, der ab 18.45 Uhr überträgt. Uli Hebel kommentiert das Spielgeschehen, Tobi Wahnschaffe fungiert als Moderator, Experte ist Benny Lauth und Max Siebald wird als Reporter eingesetzt.

DAZN ist nicht gratis, sondern erfordert ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Kosten für dieses liegen bei 29,99 Euro im Monat und 274,99 Euro im Jahr.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin, Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Zagadou - Führich, Nartey, Sosa - W. Endo, Ahamada - Guirassy, Silas

F. Müller - Mavropanos, Anton, Zagadou - Führich, Nartey, Sosa - W. Endo, Ahamada - Guirassy, Silas Union Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Diogo Leite - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann - Schäfer, Haraguchi - Jordan, Becker

