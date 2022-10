Auftakt in den Bundesliga-Sonntag! Im ersten Spiel des Tages stehen sich Spitzenreiter Union Berlin und Borussia Mönchengladbach gegenüber. Hier könnt Ihr das komplette Spiel im Liveticker verfolgen.

Erobert Union Berlin die Tabellenführung zurück oder stürzt Gladbach die Eisernen vom Thron? Die Antwort erfahrt Ihr hier im Liveticker bei SPOX.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für den Refresh der Seite.

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn | Nach den gestrigen Siegen der Konkurrenz stehen die Eisernen heute mächtig unter Druck. Während der BVB mit nur einem Punkt Unterschied bereits im Nacken sitzt, sind die Bayern längst vorbeigezogen. Auch Freiburg hat später am Tag noch die Möglichkeit aufzurücken. Will man die Vormachtstellung in der Tabelle also beibehalten, dann braucht es einen Sieg.

vor Beginn | Der Anpfiff der Partie soll um 15.30 Uhr erfolgen. Als Spielort dient das Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

vor Beginn | Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach.

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Ryerson, Khedira, Gießelmann - Thorsby, Haberer - Jordan, Becker

Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Ryerson, Khedira, Gießelmann - Thorsby, Haberer - Jordan, Becker Bor. M'Gladbach: Sippel - Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Kramer - Ngoumou, Stindl, Plea - Thuram

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Wer sich das Match live zu Gemüte führen möchte, muss dazu über ein DAZN-Abonnement verfügen. Der Streamingdienst besitzt nämlich die exklusiven Übertragungsrechte für alle Sonntagsspiele der Bundesliga.

Der Kostenpunkt für eine Mitgliedschaft liegt derzeit bei monatlichen 29,99 Euro oder 19,99 Euro pro Monat im Jahrestarif. Enthalten sind neben zahlreichen Bundesligaspielen, auch der Großteil der laufenden Champions League-Saison, diverse Veranstaltungen amerikanischer Sportligen, wie der NBA, NFL und sogar UFC und vielem mehr. Alles Weitere zum Angebot erfahrt Ihr hier.

Mittels eines Sky Q-Receivers ist es übrigens auch möglich, das Duell im linearen Fernsehen zu verfolgen. Alles was Ihr dazu wissen müsst, findet Ihr unter diesem Link.

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Die Tabelle am Sonntag des 12. Spieltages