TSG Hoffenheim vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Gala gegen Borussia Mönchengladbach gastiert der SV Werder Bremen heute beim Tabellenfünften der TSG Hoffenheim. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, zeigen wir von SPOX Euch hier.

Stories rund um den SV Werder Bremen gibt es in den letzten Wochen zuhauf: Einerseits wäre da die berauschende 5:1-Gala gegen die zuletzt formstarke Borussia aus Mönchengladbach, andererseits aber natürlich auch die Diskussionen um Top-Stürmer Niklas Füllkrug und seine mögliche Berufung für den WM-Kader in Katar. Immerhin steht der 29-Jährige nach acht Spielen bei beachtlichen sieben Toren.

Ob er in seinem neunten Einsatz in dieser Saison erneut treffen kann, liegt auch am heutigen Gegner der Werderaner, der TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer empfangen Werder mit einem 1:1-Unentschieden bei der Berliner Hertha im Gepäck, damit steht das Team von André Breitenreiter immer noch auf Rang Fünf der Tabelle.

Mit einem Auswärtssieg allerdings könnte Werder Bremen am Gastgeber vorziehen, die TSG wiederum würde mit einem Sieg erneut ganz oben anknüpfen und Druck auf die Konkurrenz ausüben. Wem ein Erfolg gelingt, könnt Ihr live mitverfolgen. Wie das im TV, Livestream und Liveticker funktioniert, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

TSG Hoffenheim vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Freitagabend in der Bundesliga, das bedeutet auch: DAZN sitzt am Steuer, wenn es um die Übertragung des Spiels geht. Die Plattform sendet die ersten Livebilder aus Hoffenheim um 19.45 Uhr, bevor pünktlich zum Anpfiff um 20.30 auf den Kommentatorenplatz geschaltet wird.

© getty Werder-Stürmer Niclas Füllkrug ist mit sieben Toren in acht Spielen derzeit bester Torschütze der Bundesligasaison.

Begleiten wird Euch dabei das folgende Team:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Jonas Hummels

Ihr könnt die Partie selbstverständlich sowohl auf einem Smart-TV-Gerät auf dem Fernseher als auch online in der DAZN-App oder im Browser schauen.

Für einen Zugang zum Spiel ist allerdings ein Abonnement erforderlich. Dieses kostet Euch entweder 24,99 Euro monatlich oder aber 274,99 Euro in der Jahresoption. Dafür bekommt Ihr auf der Plattform nicht nur absoluten Spitzenfußball (Champions League, Europas Topligen) zu sehen, sondern auch US-Sport, Tennis, Radsport, Darts und vieles mehr.

TSG Hoffenheim vs. Weder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

TSG Hoffenheim vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit, die Partie live bei DAZN zu verfolgen, solltet Ihr Euch unbedingt mit dem SPOX-Liveticker auf dem Laufenden halten. Damit verpasst Ihr garantiert keine spielentscheidende Szene.

Hier gelangt Ihr direkt zum Liveticker der Partie TSG Hoffenheim vs. Werder Bremen.

TSG Hoffenheim vs. Werder Bremen: Alle Infos auf einen Blick

Begegnung: TSG Hoffenheim vs. Werder Bremen

TSG Hoffenheim vs. Werder Bremen Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 9

9 Datum: 07. Oktober 2022

07. Oktober 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: PreZero Arena, Hoffenheim

PreZero Arena, Hoffenheim TV: DAZN

Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

TSG Hoffenheim vs. Werder Bremen: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag