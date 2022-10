Hertha BSC vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:0

Zwei Spiele sind in am 8. Spieltag der Bundesliga noch zu absolvieren, den Anfang machen Hertha BSC und die TSG 1899 Hoffenheim. Hier halten wir Euch mit unserem Liveticker auf dem Laufenden.

Hertha BSC vs. TSG Hoffenheim - 0:1 Tore 0:1 Kramaric (25.) Aufstellung Hertha BSC Christensen - Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt - Sunjic, Tousart, S. Serdar - Lukebakio, Kanga, Ejuke Aufstellung TSG Hoffenheim Baumann - Kabak, Vogt, Nsoki - Kaderabek, Geiger, Angelino, Prömel, Baumgartner - Dabbur, Kramaric Gelbe Karten Serdar (22.), Sunjic (29.) - Geiger (29.)

Hertha BSC vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:1

31.: Hertha hat den Gegentreffer jetzt offenbar verdaut. Die Hausherren spielen wieder besser mit und sorgen zumidnest dafür, dass Hoffenheim nicht mehr ganz so wirbelt.

Hertha BSC vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Hertha BSC

29.: In der Tat war es zuvor Ivan Sunjic, der Geiger zu Boden geschickt hatte. Insofern hat Geiger den Richtigen erwischt. In jedem Fall wird auch der Berliner nachträglich verwarnt.

Hertha BSC vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga JETZT im Liveticker - Gelbe Karte TSG Hoffenheim

29.: Zunächst bleibt Dennis Geiger am Boden liegen. Das Spiel wird nicht unterbrochen. Offenbar nervt das den Mittelfeldspieler gehörig, der kurz darauf aufsteht und nicht lange fackelt. Rüde senst der Hoffenheimer Ivan Sunjic um und verdient sich seine erste Gelbe Karte der Saison.

Hertha BSC vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga JETZT im Liveticker - Tooor für die TSG Hoffenheim

25.: Tooooor! Von der linken Seite flankt Jose Angelino mit Gefühl und Übersicht an die Strafraumgrenze. Dort kann Ozan Kabak den Ball in Ruhe annehmen, bringt ihn dann scharf zum Tor. Nahe des Torraums hält Andrej Kramaric den linken Fuß rein und lenkt die Kugel unhaltbar in die Maschen.

24.: Seit einigen Minuten sind die Hoffenheiemr wieder tonangebend. Von rechts segelt ein Ball in den Sechzehner. Links in der Box braust Jose Angelino heran, wird aber im letzten Moment von Dodi Lukebakio abgeblockt.

Hertha BSC vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Hertha BSC

22.: Nach einer Vorteilsauslegung sieht Suat Serdar im Nachgang doch noch Gelb, weil er Grischa Prömel auf den Fuß gestiegen ist. Für den Mittelfeldspieler ist das die dritte Verwarnung der laufenden Spielzeit.

21.: Nach einer Flanke von Pavel Kaderabek kommt Munas Dabbur halbrechts in der Box zum Rechtsschuss. Der rutscht durch, bringt aber nicht genug Fahrt mit. Oliver Christensen ist ganz schnell unten und hält sicher.

19.: Der erste Eckstoß dieser Begegnung wid den Gästen zugesprochen. Von der rechten Seite spielt Dennis Geiger in den Rückraum. Dort lauert Andrej Kramaric ungedeckt. Der leicht springende Ball ist schwer zu nehmen. Mit der rechten Innenseite schießt der Kroate aus etwa 14 Metern übers Tor.

18.: In jedem Fall sind die Hausherren in dieser Phase richtig gut im Spiel und holen sich einige Spielanteile zurück. Das macht das Ganze ausgeglichener, abwechslungsreicher und einfach interessanter.

16.: Nach einem Berliner Einwurf von der rechten Seite verlängert Marvin Plattenhardt per Kopf. Nahezu mittig im Strafraum sucht Dodi Lukebakio direkt den Abschluss, trifft den Ball bei seinem Rechtsschuss aber nicht sauber. Daher kann Oliver Baumann ohne große Schwierigkeiten halten.

15.: Aufgrund der Behandlung von Uremovic ist die Partie eine ganz Zeit lang unterbrochen. Letztlich kann der Kroate erst einmal weitermachen.

13.: Nach einem Berliner Freistoß, den Marvin Plattenhardt nahe des rechten Strafraumecks tritt, wird es kurz turbulent im Sechzehner. Eine klare Abschlusshandlung gibt es nicht. Stattdessen schlägt Filip Uremovic praktisch ein Luftloch, trifft einzig Ozan Kabak und geht zu Boden. Über einen Elfmeter reden wir nicht, abde rder Herthaner tut sich weh.

10.: Im Anschluss reißen die Gäste das Geschehen wieder an sich, zeigen die reifere Spielanlage. Noch fehlt es den Kraichgauern komplett an Abschlusshandlungen.

8.: Nun bekommen es die Hausherren erstmals zu Ende gespielt. Suat Serdar bedient Wilfried Kanga, der halblinks in der Box recht frei zum Linksschuss kommt. Der Stürmer schießt weit über die Querlatte. Da muss doch mehr rauskommen!

6.: Nach dem aktiven Hoffenheimer Beginn nehmen nun auch allmählich die Herthaner am Spiel teil. Noch bleiben dabei Torannäherungen aus.

3.: Baumgartner aber bleibt liegen. Suat Serdar war unglücklich auf ihm gelandet. Der Mittelfeldspieler muss behandelt werden, kann dann aber weiterspielen.

2.: Christoph Baumgarnter taucht linsk im Sechzehenr auf, wird von zwei Berlinern eflmeterreif in die Zange genommen. Doch den Strafstoß gibt es nicht, denn zuvor gab es eine Abseistposition von Grischa Prömel.

1.: Der Ball rollt.

Hertha BSC vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga JETZT im Liveticker - Anpfiff

Vor Beginn: Wegen eines kleinen Schadens in einem der Tornetze verzögert sich der Anpfiff. Die Unparteiischen bestehen darauf, dass dieses Loch geflickt wird. Doch weder das nötige Personal noch das entsprechende Material scheint nicht verfügbar. Es mag an den weiten Wegen im Olympiastadion liegen, erst jetzt sind zwei Leute mit Kabelbindern zur Stelle. Der Rest ist sehr schnell erledigt.

Vor Beginn: Kurz vor Spielbeginn schauen wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Christian Dingert. Der 42-jährge FIFA-Referee kommt zum seinem 160. Einsatz in der Bundesliga. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Benedikt Kempkes und Timo Gerach. Als vierter Offizieller verrichtet Stefan Lupp seinen Dienst zwischen den Trainerbänken.

Vor Beginn: In der vergangenen Spielzeit gab es zwischen beiden Klubs Heimsiege. So gewann die Hertha im Olympiastadion Mitte März mit 3:0. In der Saison davor behauptete sich Hoffenheim in beiden Partien und somit auch beim Gastspiel im Januar 2021 in Berlin mit 3:0.

Vor Beginn: Auch die Hoffenheimer fingen sich ihre letzte Pleite gegen den BVB ein - in Dortmund mit 0:1. Danach feierten die Kraichgauer zu Hause einen Dreier gegen Mainz (4:1) und spielten gegen Freiburg 0:0. Auswärts punktete man in dieser Bundesligasaison einzig in Leverkusen, gewann dort im August mit 3:0.

Vor Beginn: Ihren einzigen Saisonsieg fuhr die Alte Dame vor einem Monat in Augsburg ein (2:0), verbuchte dagegen im Olympiastadion noch keinen dreifachen Punktgewinn. Seither jedoch ist die Hertha ungeschlagen, ließ ein 2:2 daheim gegen Leverkusen sowie ein 1:1 in Mainz folgen. Die letzte Niederlage kassierte der Hauptstadtklub Ende August zu Hause gegen Borussia Dortmund (0:1).

Vor Beginn: Mit Blick auf die aktuelle Tabelle hat sich der Vierzehnte mit dem Sechsten auseinanderzusetzen. Zwischen beiden Mannschaften liegen sieben Punkte, wobei die Herthaner nur einen Zähler über dem Strich stehen. Das liegt sicherlich in den lediglich sieben erzielten Saisontoren begründet. Andererseits haben die Berliner auch nur neun kassiert - zwei mehr als Hoffenheim.

Vor Beginn: Andre Breitenreiter kann nicht mit Ihlas Bebou (Rehabilitation nach Knieproblemen), Ermin Bicakcic, Banjamin Hübner und Philipp Pentke (alle im Aufbautraining) planen.

Vor Beginn: Für die TSG 1899 Hoffenheim stehen anfangs folgende elf Akteure auf dem Rasen: Baumann - Kabak, Vogt, Nsoki - Kaderabek, Geiger, Angelino, Prömel, Baumgartner - Dabbur, Kramaric.

Vor Beginn: Aufseiten der Hausherren muss Sandro Schwarz auf Jean-Paul Boetius (Hodentumor), Linus Gechter (Trainingsrückstand nach Mandeloperation), Rune Jarstein (suspendiert), Myziane Maolida (krank) und Kelian Nsona (Aufbautraining nach Knieverletzung) verzichten.

Vor Beginn: Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Nachmittags und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Hertha BSC geht die Aufgabe in dieser Besetzung an: Christensen - Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt - Sunjic, Tousart, Serdar - Lukebakio, Kanga, Ejuke.

Vor Beginn: Die Rollen dürften heute klar verteilt sein. Während die TSG nach sieben Spielen um einen Platz in der Champions League mitspielt, ist der Blick der Hertha einmal mehr in Richtung des Tabellenkellers gerichtet. Mit nur sechs Zählern ist der Hauptstadtklub nicht weit von den Abstiegsrängen entfernt.

Vor Beginn: Die Alte Dame richtet die Begegnung wie gewohnt im Olympiastadion in der deutschen Hauptstadt aus. Ab 15.30 Uhr geht es dort zur Sache.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Hertha BSC und der TSG Hoffenheim!

© getty Hertha BSC befindet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte.

Bundesliga, Hertha BSC vs. TSG Hoffenheim: Offizielle Aufstellungen

Hertha BSC: Christensen - Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt - Sunjic, Tousart, S. Serdar - Lukebakio, Kanga, Ejuke

Christensen - Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt - Sunjic, Tousart, S. Serdar - Lukebakio, Kanga, Ejuke TSG Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Nsoki - Kaderabek, Geiger, Angelino, Prömel, Baumgartner - Dabbur, Kramaric

© getty Hoffenheim befindet sich aktuell auf Europa-Kurs.

