Schalke 04 - alle Infos zur Entlassung von Frank Kramer: Die Hintergründe und die Trainer-Kandidaten um Thomas Reis

Der FC Schalke 04 hat am Mittwoch Trainer Frank Kramer entlassen. Die wichtigsten Infos zu den Hintergründen und den Trainer-Kandidaten um Thomas Reis findet Ihr hier.

FC Schalke 04: Warum wurde Frank Kramer entlassen?

Der FC Schalke 04 hat sich am Mittwoch und damit einen Tag nach dem 1:5-Debakel in der zweiten DFB-Pokal-Runde bei der TSG Hoffenheim von Trainer Frank Kramer getrennt. Der Grund liegt auf der Hand: die sportliche Misere.

"Nach dem Aufstieg haben wir uns gemeinsam einem Ziel verschrieben: dem Klassenerhalt in der Bundesliga. Bis zuletzt waren wir der Überzeugung, dass wir die Trendwende in der bestehenden Konstellation schaffen können. Aus unserer Sicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem wir personelle Veränderungen vornehmen müssen", sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder.

Vorstandsmitglied Peter Knäbel ergänzte: "Die Art und Weise, wie wir insbesondere bei den Auswärtsspielen in Leverkusen und Hoffenheim aufgetreten sind, war des FC Schalke 04 nicht würdig. Unsere Analyse geht auch deshalb über die Einzelperson des Chef-Trainers hinaus. Wir werden uns in allen Bereichen signifikant verbessern müssen, um unser großes Ziel - den Klassenerhalt - erreichen zu können."

Kramer hatte den Posten auf Schalke am 1. Juli 2022 angetreten. Zuvor waren die Königsblauen nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis im März unter Interimstrainer Mike Büskens in die Bundesliga aufgestiegen.

Unter Kramers Leitung lief es von Beginn an holprig. Die Schalker gewannen in der laufenden Saison lediglich zwei ihrer 12 Pflichtspiele: In der ersten Pokal-Runde beim Viertligisten Bremer SV (5:0) und in der Liga beim 3:1 gegen den VfL Bochum am 6. Spieltag. In den restlichen neun Partien setzte es für die Knappen bei drei Unentschieden sechs Niederlagen, darunter heftige Klatschen wie das 1:6 gegen Union am 4. Spieltag.

Zuletzt verlor Schalke in der Bundesliga viermal in Folge. Mit sechs Punkten belegt S04 den vorletzten Tabellenplatz. Immerhin ist das rettende Ufer noch in Sicht. Der VfB Stuttgart, Hertha BSC und Bayer Leverkusen haben allesamt nur zwei Zähler mehr auf dem Konto.

Der FC Schalke 04 braucht einen neuen Trainer.

FC Schalke 04: Wie geht es jetzt weiter?

Am Mittwoch wird das Training auf Schalke von den Assistenztrainern um Mike Büskens geleitet. Wann die Verantwortlichen einen Nachfolger präsentieren, oder ob vielleicht sogar der ewige Schalker Büskens zum vierten Mal insgesamt einspringt, ist aktuell völlig unklar.

Denkbar ist anscheinend, dass Büskens & Co. die Schalker Profis zumindest beim Spiel am Sonntag bei Hertha BSC betreuen werden. Eine Woche später steht dann das Heimspiel gegen den SC Freiburg auf dem Programm.

Die finanzielle Lage macht es nicht einfacher, einen Nachfolger zu verpflichten. Mit Grammozis (bis zum Saisonende) und Kramer (Vertrag bis 2024) stehen aktuell ohnehin zwei Trainer auf der Schalker Gehaltsliste.

FC Schalke 04: Wer sind die Trainerkandidaten?

Als heißester Kandidat wird seit Wochen Thomas Reis gehandelt. Der 49-Jährige wurde im September beim VfL Bochum entlassen und steht einem Bericht der Bild zufolge der Aufgabe in Gelsenkirchen offen gegenüber.

Allerdings berichtet die WAZ, dass es auf Schalke auch Zweifel an Reis gebe. Dies sei mit ein Grund, warum die Verantwortlichen so lange an Kramer festgehalten haben. Einen anderen ernsthaften Trainerkandidaten gibt es aktuell wohl nicht, obwohl zuletzt auch der Name Adi Hütter (zuletzt Borussia Mönchengladbach) gehandelt wurde.

Reis steht aktuell noch in Bochum unter Vertrag. Eine Ablöse würde der VfL tendenziell aber nicht verlangen. Der Grund: Würde Reis bei S04 unterschreiben, hätte Bochum den Coach von der Gehaltsliste.

Reis war bereits im Sommer ein Thema auf Schalke. Angeblich waren die Knappen im Mai sogar bereit, eine Ablöse von bis zu einer Million Euro für den Fußballlehrer nach Bochum zu überweisen. Das berichtete die Sport Bild.

Reis wäre wohl gerne nach Schalke gegangen, bekam aber keine Freigabe vom VfL. Als die Gerüchte in die Öffentlichkeit kamen, sorgte dies in Bochum für Verstimmungen. Reis startete mit dem VfL mit sechs Pleiten aus sechs Spielen in die Saison und musste nach drei insgesamt erfolgreichen Jahren als Chefcoach gehen.

