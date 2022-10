FC Schalke 04 trennt sich von Trainer Frank Kramer

Der FC Schalke 04 und Trainer Frank Kramer gehen getrennte Wege. Einen Tag nach dem 1:5-Debakel bei der TSG Hoffenheim machten die Königsblauen die Entscheidung offiziell.

Sportdirektor Rouven Schröder erklärte: "Nach dem Aufstieg haben wir uns gemeinsam einem Ziel verschrieben: dem Klassenerhalt in der Bundesliga. Bis zuletzt waren wir der Überzeugung, dass wir die Trendwende in der bestehenden Konstellation schaffen können. Aus unserer Sicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem wir personelle Veränderungen vornehmen müssen." Nun gelte es, "in den letzten fünf Ligaspielen vor einer außergewöhnlich langen WM-Pause zu punkten, um uns im Anschluss bestmöglich auf eine für unseren Verein wegweisende Rückrunde vorzubereiten".

Die Verantwortlichen, zu denen auch Vorstandsmitglied Peter Knäbel gehörten, bedankten sich bei Kramer "für seine professionelle und engagierte Arbeit". Knäbel erklärte weiter: "Die Art und Weise, wie wir insbesondere bei den Auswärtsspielen in Leverkusen und Hoffenheim aufgetreten sind, war des FC Schalke 04 nicht würdig. Unsere Analyse geht auch deshalb über die Einzelperson des Chef-Trainers hinaus. Wir werden uns in allen Bereichen signifikant verbessern müssen, um unser großes Ziel - den Klassenerhalt - erreichen zu können."

Kramer, der erst vor dreieinhalb Minuten das Amt auf Schalke übernommen hatte, kam in zwölf Spielen nur auf zwei Siege bei drei Remis und sieben Niederlagen. Die Folge ist Platz 17 in der Bundesliga. Nach der Niederlage in der Liga gegen die TSG war Kramer noch eine Gnadenfrist eingeräumt worden, nach der leblosen Auftritt - erneut gegen Hoffenheim - ist diese abgelaufen.

Weitere Infos folgen.