BVB: Ex-Torhüter Marwin Hitz nach Patzer in der Kritik

Torhüter Marwin Hitz steht mit dem FC Basel in der Conference League nach dem enttäuschenden 2:2 gegen Zalgiris Vilnius vor dem Aus in der Gruppenphase. Weil der ehemalige BVB-Keeper sich in dem Spiel einen üblen Patzer leistete, prasselte nun Kritik auf ihn ein.

Basel hatte bereits nach 17 Minuten mit 2:0 geführt, ehe Hitz die Aufholjagd des litauischen Meisters einleitete. Der Schweizer zögerte kurz vor der Halbzeit (42. Minute) nach einem harmlosen Rückpass zu lange und spielte den Ball in die Füße von Mathias Oyewusi, der diesen schließlich zum 1:2 ins Tor lenkte.

Das Team von Alexander Frei verlor in der Folge die Kontrolle und kassierte in der zweiten Hälfte den Ausgleich. Nun droht Basel das Vorrundenaus.

Die Schweizer Presse rechnete anschließend mit dem Ex-Dortmunder ab. Die Zeitung Blick schrieb beispielsweise von einem "schlechten Hitz-Witz". Die Basler Zeitung ging einen Schritt weiter: "Der Goalie wirkt ja oft so, als ob er mit Tranquilizern unterwegs sei. Und ganz genau so bewegt er sich auch in der 42. Minute."

Um international zu überwintern, muss der FCB im letzten Spiel bei Pjunik Erewan punkten. Für den Gruppensieg, der den sicheren Einzug ins Achtelfinale bedeutet, hilft nur ein Sieg.